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Португалия
03 июля 2025, 19:14 | Обновлено 03 июля 2025, 19:19
775
1

Он играл за Пенафиел. Что известно про брата Диогу Жоты, погибшего в ДТП

Андре Силва играл в амплуа атакующего полузащитника или левого вингера

03 июля 2025, 19:14 | Обновлено 03 июля 2025, 19:19
775
1
Он играл за Пенафиел. Что известно про брата Диогу Жоты, погибшего в ДТП
Андре Силва и Диогу Жота

3 июля 2025 года футбольная Португалия и вся Европа получили трагическую новость. В дорожно-транспортном происшествии в Испании погиб 28-летний форвард «Ливерпуля» Диогу Жота.

Вместе с ним в автокатастрофе погиб и его младший брат – Андре Филипе Тейшейра да Силва, 25-летний футболист клуба «Пенафиел», который выступает во втором дивизионе Португалии.

Многие сначала перепутали его с известным нападающим сборной Португалии и «РБ Лейпциг» Андре Силвой, однако речь идет о другом человеке. Андре да Силва – это родной брат Диогу Жоты, полузащитник, который большую часть карьеры провел в менее заметных клубах, но заработал уважение своим характером, трудолюбием и преданностью делу.

Андре Силва родился 28 апреля 2000 года в городе Гондомар. Свое футбольное образование начал в местном клубе Гондомар, а затем попал в академии Порту, Пасуш де Феррейра, Фамаликао и Боавишты. На взрослом уровне выступал за Гондомар (37 матчей, 9 голов) и Пенафиел (59 матчей, 6 голов).

Его амплуа – атакующий полузащитник или левый вингер. В отличие от своего брата-форварда, Андре больше работал на создание моментов, а не на их завершение. Несмотря на скромные масштабы карьеры, он был важным игроком для своего клуба.

Братьев объединяли не только гены, но и футбол. Андре и Диогу были очень близки. Вместе проводили отпуска, тренировались, поддерживали друг друга на протяжении карьеры. Они выросли в футбольной семье и оба начинали путь в родном Гондомаре. Лишь за 10 дней до трагедии братья вместе отпраздновали свадьбу Диогу неподалеку от места, где произошла авария.

В ночь на 3 июля Lamborghini Urus, в котором находились братья, ехал трассой A-52 возле муниципалитета Сернадилья (провинция Самора). По предварительным данным, у автомобиля лопнуло колесо во время обгона, после чего машина слетела с дороги и загорелась. Оба брата погибли мгновенно. Спасатели подтвердили смерть на месте происшествия.

Смерть Андре стала болезненным ударом для его семьи и для клуба «Пенафиел», одноклубников и всего португальского футбольного сообщества. Хотя он не был звездой мирового уровня, те, кто знал его лично, вспоминают его как скромного, трудолюбивого и искреннего парня, преданного футболу и семье.

Два брата, две судьбы, одна трагедия. Утро 3 июля навсегда останется в памяти футбольного мира как день невосполнимой утраты.

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Диогу Жота Ливерпуль смерть ДТП авария чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Андре Силва Фелипе Пенафиел
Николай Степанов Источник
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