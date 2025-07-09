ОФИЦИАЛЬНО. Принято окончательно решение об участии Лиона в Лиге 1

Французский «Лион» официально выиграл апелляцию и не будет понижен до участия в Лиге 2.

24 июня Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG) приняла решение об отстранении «Лиона» от участия в элитном дивизионе французского футбола из-за финансовых проблем – задолженности в размере 175 млн евро, но, похоже, проблему удалось решить.

На фоне этого скандала с поста президента клуба ушел Джон Текстор.

Напомним, главным тренером команды является бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В прошлом сезоне Лиги 1 Лион под руководством Паулу Фонсеки занял 6-е место и получил право выступать в основном раунде Лиги Европы.