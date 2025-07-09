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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Принято окончательно решение об участии Лиона в Лиге 1
Франция
09 июля 2025, 16:55 |
2449
1

ОФИЦИАЛЬНО. Принято окончательно решение об участии Лиона в Лиге 1

Клуб останется в элитном дивизионе французского футбола

09 июля 2025, 16:55 |
2449
1
ОФИЦИАЛЬНО. Принято окончательно решение об участии Лиона в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Французский «Лион» официально выиграл апелляцию и не будет понижен до участия в Лиге 2.

24 июня Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG) приняла решение об отстранении «Лиона» от участия в элитном дивизионе французского футбола из-за финансовых проблем – задолженности в размере 175 млн евро, но, похоже, проблему удалось решить.

На фоне этого скандала с поста президента клуба ушел Джон Текстор.

Напомним, главным тренером команды является бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

В прошлом сезоне Лиги 1 Лион под руководством Паулу Фонсеки занял 6-е место и получил право выступать в основном раунде Лиги Европы.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Лион
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