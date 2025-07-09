ОФИЦИАЛЬНО. Принято окончательно решение об участии Лиона в Лиге 1
Клуб останется в элитном дивизионе французского футбола
Французский «Лион» официально выиграл апелляцию и не будет понижен до участия в Лиге 2.
24 июня Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG) приняла решение об отстранении «Лиона» от участия в элитном дивизионе французского футбола из-за финансовых проблем – задолженности в размере 175 млн евро, но, похоже, проблему удалось решить.
На фоне этого скандала с поста президента клуба ушел Джон Текстор.
Напомним, главным тренером команды является бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.
В прошлом сезоне Лиги 1 Лион под руководством Паулу Фонсеки занял 6-е место и получил право выступать в основном раунде Лиги Европы.
Nous restons en Ligue 1 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2025
L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 июля и начнется в 17:00 по Киеву
Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома