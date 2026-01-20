Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Это была шутка? Винисиус и Арбелоа обсудили введение штрафов в Реале
Испания
20 января 2026, 01:23 | Обновлено 20 января 2026, 01:25
92
0

Во время тренировки бразилец обсудил с тренером проблему дисциплины в клубе

Это была шутка? Винисиус и Арбелоа обсудили введение штрафов в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в шутливой форме выдвинул идею о внедрении системы штрафов внутри коллектива.

В ходе тренировочного процесса бразильский футболист обсудил проблему дисциплины с наставником Альваро Арбелоа.

Винисиус: «Следует четко определить время и штрафовать [за опоздание]».

Арбелоа: «Учитывая ваши солидные контракты, мне по душе мысль со штрафными санкциями».

Винисиус: «Я тоже за».

Арбелоа: «Ты капитан, тебе нужно штрафовать ребят».

Сегодня, 20 января, мадридский клуб встретится с «Монако» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Лига чемпионов Монако Альваро Арбелоа тренировка штрафы
Комментарии
