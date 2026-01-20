Это была шутка? Винисиус и Арбелоа обсудили введение штрафов в Реале
Во время тренировки бразилец обсудил с тренером проблему дисциплины в клубе
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в шутливой форме выдвинул идею о внедрении системы штрафов внутри коллектива.
В ходе тренировочного процесса бразильский футболист обсудил проблему дисциплины с наставником Альваро Арбелоа.
Винисиус: «Следует четко определить время и штрафовать [за опоздание]».
Арбелоа: «Учитывая ваши солидные контракты, мне по душе мысль со штрафными санкциями».
Винисиус: «Я тоже за».
Арбелоа: «Ты капитан, тебе нужно штрафовать ребят».
Сегодня, 20 января, мадридский клуб встретится с «Монако» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
©️ "Tú eres capitán, hay que multar a la gente".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2026
🗣️ Las palabras de Arbeloa a Vinicius al saltar al entrenamiento.
📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/rXz6jlIQyQ
