Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
ФИФА вынуждена снижать цены на билеты
По информации СМИ, ФИФА в последние три дня значительно снижала цены на билеты матчей полуфинала Клубного чемпионата мира между Флуминенсе и Челси, а также ПСЖ и Реалом.
Если еще в пятницу билеты стоили 473 долларов, то уже в воскресенье их можно было приобрести за 14 долларов. Это касается даже статусной игры парижан против мадридцев.
Сообщается, что ФИФА не хочет снова видеть пустые трибуны и делает все, чтобы заполнить их фанами.
Интересно, что при цене в 14 долларов пиво и гамбургер на арене будут стоить дороже, чем билет.
Волонтеры, которые помогали организаторам на турнире, получили письма с предложением бесплатно взять билеты, но с гарантией появления на стадионе.
В течение всего турнира, который важен для ФИФА с имиджевой точки зрения, наблюдаются проблемы с посещаемостью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Галатасарай» не хочет покупать вратаря из «ПСЖ»
Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини
Фіфа, дзвони Ренату - він допоможе підігнати автобуси бюджетників із промислових заброшенок і Солених озер.