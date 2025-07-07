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Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 18:12 | Обновлено 07 июля 2025, 18:31
2088
5

Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов

ФИФА вынуждена снижать цены на билеты

07 июля 2025, 18:12 | Обновлено 07 июля 2025, 18:31
2088
5
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, ФИФА в последние три дня значительно снижала цены на билеты матчей полуфинала Клубного чемпионата мира между Флуминенсе и Челси, а также ПСЖ и Реалом.

Если еще в пятницу билеты стоили 473 долларов, то уже в воскресенье их можно было приобрести за 14 долларов. Это касается даже статусной игры парижан против мадридцев.

Сообщается, что ФИФА не хочет снова видеть пустые трибуны и делает все, чтобы заполнить их фанами.

Интересно, что при цене в 14 долларов пиво и гамбургер на арене будут стоить дороже, чем билет.

Волонтеры, которые помогали организаторам на турнире, получили письма с предложением бесплатно взять билеты, но с гарантией появления на стадионе.

В течение всего турнира, который важен для ФИФА с имиджевой точки зрения, наблюдаются проблемы с посещаемостью.

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клубный чемпионат мира по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 5
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Sashko57
А я хочу дивитися футбол. а не радіти прибуткам ФІФА. Не турнір, а позоресько якесь!!!
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+2
Falko
"ФІФА не хоче знову бачити порожні трибуни і робить все, щоб наповнити їх фанами"
Фіфа, дзвони Ренату - він допоможе підігнати автобуси бюджетників із промислових заброшенок і Солених озер.
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+1
kadaad .
Потому, что штаты не место для проведения турниров по европейскому футболу!
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0
Fuz1982z
дзвони путіну він поможе
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0
Victor673256ua
Налітай, подешевшало)
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0
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