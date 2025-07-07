Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов

По информации СМИ, ФИФА в последние три дня значительно снижала цены на билеты матчей полуфинала Клубного чемпионата мира между Флуминенсе и Челси, а также ПСЖ и Реалом.

Если еще в пятницу билеты стоили 473 долларов, то уже в воскресенье их можно было приобрести за 14 долларов. Это касается даже статусной игры парижан против мадридцев.

Сообщается, что ФИФА не хочет снова видеть пустые трибуны и делает все, чтобы заполнить их фанами.

Интересно, что при цене в 14 долларов пиво и гамбургер на арене будут стоить дороже, чем билет.

Волонтеры, которые помогали организаторам на турнире, получили письма с предложением бесплатно взять билеты, но с гарантией появления на стадионе.

В течение всего турнира, который важен для ФИФА с имиджевой точки зрения, наблюдаются проблемы с посещаемостью.