Ига Свентек – Людмила Самсонова. Четвертьфинал Уимблдона. Видеообзор матча

9 июля польская теннисистка и восьмая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2025.

Полька добыла победу со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 50 минут. Это было пятое очное противостояние соперниц, Свентек в пятый раз одолела Самсонову.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора в Лондоне, где встретится с Белиндой Бенчич.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Ига Свентек [8] – 🏳️ Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5

Видеообзор матча