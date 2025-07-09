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Уимблдон
09 июля 2025, 18:10 | Обновлено 09 июля 2025, 18:36
113
0

Ига Свентек – Людмила Самсонова. Четвертьфинал Уимблдона. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025

09 июля 2025, 18:10 | Обновлено 09 июля 2025, 18:36
113
0
Ига Свентек – Людмила Самсонова. Четвертьфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

9 июля польская теннисистка и восьмая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2025.

Полька добыла победу со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 50 минут. Это было пятое очное противостояние соперниц, Свентек в пятый раз одолела Самсонову.

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Ига впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора в Лондоне, где встретится с Белиндой Бенчич.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Ига Свентек [8] – 🏳️ Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5

Видеообзор матча

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Ига Свёнтек Людмила Самсонова Уимблдон-2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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