Ига Свентек – Людмила Самсонова. Четвертьфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025
9 июля польская теннисистка и восьмая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2025.
Полька добыла победу со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 50 минут. Это было пятое очное противостояние соперниц, Свентек в пятый раз одолела Самсонову.
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Ига впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора в Лондоне, где встретится с Белиндой Бенчич.
🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала
Ига Свентек [8] – 🏳️ Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5
Видеообзор матча
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