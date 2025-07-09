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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 12:25 | Обновлено 09 июля 2025, 12:51
1969
11

Шахтер выходит на новый рынок. Какие перспективы за этим скрываются

Турция может принести «горнякам» хороший доход, что особенно важно в год без Лиги чемпионов

09 июля 2025, 12:25 | Обновлено 09 июля 2025, 12:51
1969
11
Шахтер выходит на новый рынок. Какие перспективы за этим скрываются
ФК Шахтер. Арда Туран

Третье место в украинской Премьер-лиге-2024/25 больно ударило по амбициям руководства «Шахтера». Логично, что после такого результата клуб объявил об увольнении Марино Пушича, на место которого пришел молодой турецкий специалист Арда Туран. Тем самым в донецкой команде, по сути, начался новый период развития, а сам клуб, похоже, активно выходит на новый для себя рынок…

О том, что в «Шахтере» очень заинтересованы в привлечении к клубу дополнительного внимания из Турции, особенно от тамошних фанатов, свидетельствует, прежде всего, организация работы профильных служб в стане «горняков» в последнее время. Это не является секретом для всех, кто более-менее активно следит за тем, как «Шахтер» проводит нынешние предсезонные сборы в Словении, так как во всех соцсетях «горняки» активно делают акцент на новом наставнике, всячески популяризуя персону Арды Турана.

Особенно заметна ставка на активную популяризацию Арды Турана в «Шахтере» была во время просмотра двух спаррингов «горняков» – против хорватской «Горицы» (1:0) и чешского «Словацко» (1:1). Режиссеры этих трансляций, словно по спецзаданию, то и дело выхватывали кадры с реакцией нового главного тренера донецкой команды на ту или иную ситуацию, причем без разницы – заслуживала ли та этого или нет. Специальных поводов не искали – нужно было как можно чаще держать Арду Турана в фокусе внимания, и в целом за оба матча нового главного тренера «Шахтера» в кадре, если речь идет о крупных планах, держали, пожалуй, даже больше, чем любого из футболистов команды. В какой-то момент начало даже складываться впечатление, что это уже явный перебор, ведь главное для болельщиков – увидеть новшества в игре команды, а не созерцать спектакли вокруг поведения Турана.

Но на этом дело в принципе не ограничилось. В тех же трансляциях поединков против «Горицы» и «Словацко» на YouTube на экране периодически появлялись заметные баннеры на турецком с очевидным призывом подписываться на страницы «Шахтера» в различных социальных сетях. Для тех, кто все-таки не нашел возможности или желания посмотреть спарринги «горняков» для понимания дадим скрин. Выглядело это следующим образом…

О том, что активная поддержка со стороны турецких болельщиков отныне важна для «Шахтера» говорит и тот факт, что в первом большом интервью Арды Турана для Shakhtar TV была затронута тема о большой популярности нового коуча, имеющего 10 миллионов подписчиков в Instagram. Тогда у Турана прямо спросили: «Как вы думаете, они будут нас поддерживать?» На что тренер ответил следующим образом: «Думаю, что сейчас нас поддерживают 80 миллионов человек. Я не знаю, как это работает в социальных сетях, но турецкий народ всегда со мной. Я знаю, что их сердца всегда со мной».

По сути, «Шахтер» активно вышел на турецкий рынок еще в начале нынешнего года, когда осуществил два исходящих трансфера в один из клубов тамошней Суперлиги. В «Трабзонспор» за 12 миллионов евро (суммарно) уехали вингер Александр Зубков и центрфорвард Даниил Сикан, судьбы которых во второй части минувшего сезона сложились по-разному, однако оба продолжают оставаться достаточно важными фигурами для «бордово-синих» в аспекте планирования будущего, даже несмотря на некоторые проблемы…

До этого «горняки» не слишком-то и активно работали с турецкими клубами на рынке, а говорить о тамошних болельщиках так и вовсе не приходилось, ибо повода для этого не было вообще. До продаж Зубкова и Сикана «Шахтер» в своей новейшей истории, по сути, осуществил только два трансфера с турецкими клубами: в январе 2013-го отдал в аренду «Бешикташу» бразильского универсала Дентиньо, а спустя четыре года на таких же трансферных условиях временно отпускал в «Фенербахче» украинского фулбека Александра Караваева. Обе сделки оказались неудачными, из-за чего, возможно, какого-то развития сотрудничество с грандами Суперлиги у «горняков» и не получило.

Также можно вспоминать кейс бразильского вингера Тете, который формально перешел в «Галатасарай» летом 2023 года из «Шахтера». Тогда турки заплатили компенсацию дончанам в размере 2,5 миллионов евро, но это дело оказалось скандальным, так как затронуло пресловутый Annexe 7 ФИФА и случилось на фоне полномасштабной фазы российско-украинской войны, а не было вызвано исключительным желанием к осуществлению сделки всех заинтересованных сторон.

Что касается покупок непосредственно турецких футболистов, то таковая в истории «Шахтера» есть лишь одна. Летом 2005 года «горняки» за 3,75 миллиона евро подписали центрбека «Трабзонспора» Толгу Сейхана, однако в команде Мирчи Луческу у турка адаптироваться не удалось. Уже через год его отправили в аренду в «Галатасарай», а летом 2008-го Толга свободным агентом перешел из «Шахтера» в «Коджаэлиспор»…

Ныне, уже после прихода Арды Турана на пост коуча «оранжево-черных», в донецкий клуб активно сватают все новых и новых турецких исполнителей. В частности, турецкая пресса сообщала о якобы интересе «Шахтера» к вратарю «Трабзонспора» Угурджану Чакыру, к опорнику «Фенербахче» Исмаилу Юксеку и вингеру этой же команды Ирфану Джану Кахведжи, к вингеру «Галатасарая» Ахмеду Кутуджу и некоторым другим… Далеко не факт, что все эти сплетни являются правдивыми, однако никто не будет спорить с тем, что Арда Туран прекрасно знаком с турецким рынком и, очевидно, был бы не прочь плодотворно на нем поработать, если представится такая возможность.

Чем «Шахтеру» так интересна Турция и почему «горняки» ныне стараются активно набирать новых фоловеров из этой страны? Прежде всего, дело в невероятной популярности футбола в Турции, что сказывается и на деньгах. По данным ряда исследований, Суперлига является одним из наиболее финансово мощных чемпионатов европейского континента. В частности, еще в 2016-м по заказу Aktif Bank было проведено исследование, которое установило, что элитарный дивизион турецкого футбола находится на одном уровне по соотношению доходов к валовому национальному продукту с ведущими лигами Италии и Франции. На основе доходов в игровые дни в их пропорции к ВНП было установлено, что наибольший доход с процентом 0,04% имеет испанская Ла Лига. За ней следует английскай Премьер-лига (0,03%) и немецкая Бундеслига (0,02%), а затем идут итальянская Серия А, французская Лига 1 и турецкая Суперлига (по 0,01% каждая).

По среднему уровню посещаемости матчей элитарного дивизиона национального чемпионата Турция также уступает лишь топ-5 ведущих футбольных стран континента. И в последние годы гранды Суперлиги даже начали злоупотреблять на этом факторе, значительно повышая цены на билеты и обслуживание, что вызывает негодование у болельщиков. Например, в минувшем сезоне стоимость билетов на дерби «Галатасарай» – «Фенербахче» стартовала от 41,2 долларов США, а для того, чтобы посетить среднестатистический матч в Стамбуле отцу и сыну, как посчитали специалисты, потребовалось потратить порядка 137 долларов!

Прямо сейчас Турция является одной из стран-лидеров в европейском футболе с точки зрения стоимости цен на билеты. Приблизительно такая же ситуация и со стоимостью абонементов. Средняя стоимость абонементов на матчи трех крупнейших клубов Стамбула может достигать 1452 долларов, при этом лишь несколько ведущих клубов Англии, такие как «Арсенал» и «Тоттенхэм», продают абонементы по цене более 1000 долларов. Самые дешевые абонементы на матчи «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая» стоят около $384,3, в то время как болельщики «Манчестер Сити» в Англии могут насладиться всем сезоном всего за $521,2, но уровни доходов в Англии и Турции все же еще весьма и весьма разнятся.

Неудивительно, что заполучив себе столь популярного в Турции наставника как Арда Туран, в «Шахтере» ныне всячески стараются завоевать лояльность среди турецких фанатов. В перспективе это может принести «горнякам» неплохие финансовые поступления, что очень и очень важно в год, когда клуб остался без Лиги чемпионов.

Вполне предсказуемо, что зимние сборы в сезоне-2025/26 «Шахтер» будет проводить именно в Турции. К этому моменту, очевидно, и стоит задача – максимально «прокачать» тамошний футбольный рынок интересом к «горнякам», на чем впоследствии украинский клуб и попытается заработать. Более того, известность и популярность в Турции могут помочь «оранжево-черным» осуществить еще ряд выгодных трансферов в клубы Суперлиги. Например, сейчас в турецкой прессе не перестают судачить о возможном скором переходе Артема Бондаренко в «Трабзонспор». Подписать этого хавбека «бордово-синие» старались еще в феврале, но тогда сделка провалилась, и стороны, похоже, готовы вернуться к переговорам сейчас.

Абсолютно не стоит исключать и обратных трансферов – из Турции в Украину. Кажется, что для концепции популяризации «Шахтера» и эффективной возможности закрепиться на новом рынке подобная идея более чем логична и разумна, да и сам Туран, если доверять заграничным СМИ, уже провел несколько личных бесед с футболистами из клубов Суперлиги, которые были бы не прочь перебраться «под крыло» самого популярного турецкого экс-футболиста современности.

Что получится у «Шахтера» мы, естественно, узнаем позже, когда придет время для подведения итогов. Сейчас можно лишь констатировать, что, в отличие от ставки на бразильский рынок, где можно зарабатывать только на перепродаже футболистов, Турция открывает для донецкого клуба реальные возможности получать прибыль и на популяризации бренда. Для турков «Шахтер» – это не клуб из далекой страны, расположение которой на карте мира многие могут себе даже не представлять. Тамошние фанаты прекрасно знакомы с «оранжево-черными» еще со времен Мирчи Луческу, но тогда «горняки», очевидно, финансово не слишком-то и нуждались в каких-то дополнительных поступлениях. Ныне ситуация меняется, и брезговать потенциальными дополнительными поступлениями в казну не может себе позволить даже такой безусловный экономический гранд УПЛ как «Шахтер»…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 11
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Remark
Бабки в трубу спустять з цим «новим» ринком.
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+1
MaximusOne
Арда Гюлера і Кенана Їлдіза можна брати 😂
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+1
SHN
Так может и матчи еврокубков проводить в Турции?
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+1
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Sergei2112
Бабло как всегда выходит на первый план
Вот только далеко не факт,что уровень игры команды будет на соответствующем по отношению к этому баблу уровню
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0
Andromed
в принципі цікава ідея, подивимось які плоди вона принесе
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0
Tea with milk
Проще купить Ваната и Пихалёнка
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0
New Zealander
Короче зекономлю вам час на читання - суть статті в тому, що Шахтар стає ТОПом знову.
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-3
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