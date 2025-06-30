Туран звонил двум игрокам Фенербахче. Лично приглашал перейти в Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран очень хочет видеть в своей нынешней команде двух футболистов «Фенербахче» – 26-летнего опорника Исмаила Юксека и 29-летнего вингера Ирфана Джана Кахведжи.

Сообщается, что Туран провел персональные телефонные разговоры с обеими футболистами, в ходе которых приглашал игроков перебраться в «Шахтер» и якобы добился согласия.

После этого, как ожидается, «Шахтер» должен начать переговоры с «Фенербахче» по трансферам Юксека и Кахведжи.

Если клубам удастся договориться, то футболисты переедут в Украину.

На Transfermarkt Исмаил Юксек оценивается в 11 миллионов евро, а Ирфан Джан Кахведжи – в 7 миллионов.