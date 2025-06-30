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  4. Туран звонил двум игрокам Фенербахче. Лично приглашал перейти в Шахтер
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 09:45 |
234
0

Туран звонил двум игрокам Фенербахче. Лично приглашал перейти в Шахтер

Коуч хочет видеть в стане «горняков» Исмаила Юксека и Ирфана Джана Кахведжи

30 июня 2025, 09:45 |
234
0
Туран звонил двум игрокам Фенербахче. Лично приглашал перейти в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Юксек

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран очень хочет видеть в своей нынешней команде двух футболистов «Фенербахче» – 26-летнего опорника Исмаила Юксека и 29-летнего вингера Ирфана Джана Кахведжи.

Сообщается, что Туран провел персональные телефонные разговоры с обеими футболистами, в ходе которых приглашал игроков перебраться в «Шахтер» и якобы добился согласия.

После этого, как ожидается, «Шахтер» должен начать переговоры с «Фенербахче» по трансферам Юксека и Кахведжи.

Если клубам удастся договориться, то футболисты переедут в Украину.

На Transfermarkt Исмаил Юксек оценивается в 11 миллионов евро, а Ирфан Джан Кахведжи – в 7 миллионов.

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Исмаил Юксек Фенербахче Шахтер Донецк Ирфан Кахведжи трансферы Арда Туран трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Haberler
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