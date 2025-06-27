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  4. Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 12:11 |
945
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Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану

Коуч «горняков» хочет видеть среди подопечных Ирфана Джана Кахведжи из «Фенербахче»

27 июня 2025, 12:11 |
945
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Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Getty Images/Global Images Ukraine. Ирфан Кахведжи

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран, который получил эту должность лишь летом нынешнего года, продолжает изучать возможности усилить донецкую команду футболистами из турецкой Суперлиги – чемпионата, который хорошо известен наставнику.

В фокусе внимания «горняков» ныне, если доверять турецким СМИ, находится 29-летний вингер «Фенербахче» Ирфан Джан Кахведжи.

Кахведжи нравится Турану тем, что способен показывать стабильные выступления, в том числе и за сборную Турции, за которую сыграл 41 матч и забил 5 мячей.

В то же время «Фенербахче» не горит желанием прощаться с Кахведжи, из-за чего его потенциальный трансфер в «Шахтер» пока выглядит весьма сомнительным.

Ранее сообщалось, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» опорника «Фенербахче» Исмаила Юксека, которому донецкий клуб якобы был готов платить невероятную зарплату.

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Ирфан Кахведжи Фенербахче Шахтер Донецк трансферы Арда Туран трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Sözcü
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DK2025
Заранее предвкушаю, как турки будут коммуникатировать с браузилами на фоне развалин восточной Барселоны. Надеюсь, жертв не будет
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