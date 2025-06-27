Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Коуч «горняков» хочет видеть среди подопечных Ирфана Джана Кахведжи из «Фенербахче»
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран, который получил эту должность лишь летом нынешнего года, продолжает изучать возможности усилить донецкую команду футболистами из турецкой Суперлиги – чемпионата, который хорошо известен наставнику.
В фокусе внимания «горняков» ныне, если доверять турецким СМИ, находится 29-летний вингер «Фенербахче» Ирфан Джан Кахведжи.
Кахведжи нравится Турану тем, что способен показывать стабильные выступления, в том числе и за сборную Турции, за которую сыграл 41 матч и забил 5 мячей.
В то же время «Фенербахче» не горит желанием прощаться с Кахведжи, из-за чего его потенциальный трансфер в «Шахтер» пока выглядит весьма сомнительным.
Ранее сообщалось, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» опорника «Фенербахче» Исмаила Юксека, которому донецкий клуб якобы был готов платить невероятную зарплату.
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