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  4. Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2025, 17:45 | Обновлено 09 июля 2025, 18:04
1006
8

Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона

Белинда в двух сетах обыграла Мирру в четвертьфинале травяного слэма в Лондоне

09 июля 2025, 17:45 | Обновлено 09 июля 2025, 18:04
1006
8
Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Бывшая четвертая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале щвейцарка в двух сетах переиграла «нейтралку» Миррой Андреевой (WTA 7) за 2 часа и 10 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:6)

Бенчич провела первое очное противостояние против Андреевой.

Следующей соперницей Белинды будет Ига Свентек, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Людмилу Самсонову. Бенчич на Уимблдоне-2025, помимо Андреевой, также одолела Алишу Паркс, Эльзу Жакемо, Элизабетту Коччаретто и Екатерину Александрову.

Белинда во второй раз в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне. Свой первый матч 1/2 финала на мейджорах она провела в 2019 году на US Open, где уступила Бьянке Андрееску.

Бенчич стала второй представительницей Швейцарии, которой удалось дойти до полуфинала на слэме в Великобритании после Мартины Хингис.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Белинда Бенчич Мирра Андреева Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Met1925
Умничка, Белинда! Порадовала харьковчан, мы за тебя болели. На остальных мне всё равно
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+2
Бітанга
Я в захваті, пєльмєнь пішов ревати...
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+2
Олександр Науменко
Ай да Белінда, ай да молодчинка, коли вже наші будуть брати приклад.
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+2
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Pat_riot
Умнічка Белінда! Подяка за добре зроблену роботу! Що там москвотроль писав про Дайош русскій полуфінал?
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+2
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Deich
Повітря  на Вімблдоні прям реально стає чистим! Залишилося одне монгольське непорозуміння у парі...Ну то завтра гарні дівчата і там підітруть..
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+1
Андрій Заліщук
І Калінську викинули з пари, все чьотко
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0
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