Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона

Бывшая четвертая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале щвейцарка в двух сетах переиграла «нейтралку» Миррой Андреевой (WTA 7) за 2 часа и 10 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:6)

Бенчич провела первое очное противостояние против Андреевой.

Следующей соперницей Белинды будет Ига Свентек, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Людмилу Самсонову. Бенчич на Уимблдоне-2025, помимо Андреевой, также одолела Алишу Паркс, Эльзу Жакемо, Элизабетту Коччаретто и Екатерину Александрову.

Белинда во второй раз в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне. Свой первый матч 1/2 финала на мейджорах она провела в 2019 году на US Open, где уступила Бьянке Андрееску.

Бенчич стала второй представительницей Швейцарии, которой удалось дойти до полуфинала на слэме в Великобритании после Мартины Хингис.

