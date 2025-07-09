Хаби АЛОНСО: «Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал»
Наставник предупредил Рауля Асенсио
9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».
Накануне этого матча наставник «бланкос» Хаби Алонсо предупредил Рауля Асенсио, чтобы тот готовился сыграть в стартовом составе.
«Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал», – сказал Алосно.
Напомним, Асенсио допустил ошибку в матче КЧС-2025 против «Пачуки», из-за чего получил красную карточку. Игрок из-за дисквалификации пропустил матч с «Ювентусом» и сыграл против «Боруссии» лишь шесть минут в четвертьфинале.
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