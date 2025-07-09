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  4. Хаби АЛОНСО: «Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал»
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 18:45 |
1432
1

Хаби АЛОНСО: «Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал»

Наставник предупредил Рауля Асенсио

09 июля 2025, 18:45 |
1432
1
Хаби АЛОНСО: «Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

Накануне этого матча наставник «бланкос» Хаби Алонсо предупредил Рауля Асенсио, чтобы тот готовился сыграть в стартовом составе.

«Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал», – сказал Алосно.

Напомним, Асенсио допустил ошибку в матче КЧС-2025 против «Пачуки», из-за чего получил красную карточку. Игрок из-за дисквалификации пропустил матч с «Ювентусом» и сыграл против «Боруссии» лишь шесть минут в четвертьфинале.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник
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