Хаби АЛОНСО: «Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал»

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

Накануне этого матча наставник «бланкос» Хаби Алонсо предупредил Рауля Асенсио, чтобы тот готовился сыграть в стартовом составе.

«Тебе нужно готовиться, ты сыграешь в старте за Реал», – сказал Алосно.

Напомним, Асенсио допустил ошибку в матче КЧС-2025 против «Пачуки», из-за чего получил красную карточку. Игрок из-за дисквалификации пропустил матч с «Ювентусом» и сыграл против «Боруссии» лишь шесть минут в четвертьфинале.