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  4. «Очень довольны». Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 18:03 |
103
0

«Очень довольны». Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым

У тренером отношения сложились хорошо

09 июля 2025, 18:03 |
103
0
«Очень довольны». Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым:

«Когда я услышал об Андрее Пятове, то очень обрадовался. Он легенда Украины и этого клуба. У нас сложились хорошие отношения, мы очень довольны. Думаю, он тоже доволен. Каждый день у нас проходит отлично. Хочу поблагодарить его за это».

Андрей Пятов входит в тренерский штаб Арды Турана в донецком «Шахтере».

10 июля «горняки» сыграют с «Ильвесом» в рамках 1-го тура квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» готова продать экс-игрока «Шахтера» за 25 миллионов евро.

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Андрей Пятов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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