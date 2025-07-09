«Очень довольны». Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым
У тренером отношения сложились хорошо
Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым:
«Когда я услышал об Андрее Пятове, то очень обрадовался. Он легенда Украины и этого клуба. У нас сложились хорошие отношения, мы очень довольны. Думаю, он тоже доволен. Каждый день у нас проходит отлично. Хочу поблагодарить его за это».
Андрей Пятов входит в тренерский штаб Арды Турана в донецком «Шахтере».
10 июля «горняки» сыграют с «Ильвесом» в рамках 1-го тура квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» готова продать экс-игрока «Шахтера» за 25 миллионов евро.
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