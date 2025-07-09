«Очень довольны». Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Эмрах Каракован рассказал о работе с Андреем Пятовым:

«Когда я услышал об Андрее Пятове, то очень обрадовался. Он легенда Украины и этого клуба. У нас сложились хорошие отношения, мы очень довольны. Думаю, он тоже доволен. Каждый день у нас проходит отлично. Хочу поблагодарить его за это».

Андрей Пятов входит в тренерский штаб Арды Турана в донецком «Шахтере».

10 июля «горняки» сыграют с «Ильвесом» в рамках 1-го тура квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» готова продать экс-игрока «Шахтера» за 25 миллионов евро.