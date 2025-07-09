Фиорентина готова продать экс-игрока Шахтера за 25 миллионов евро
Отношения между руководством «фиалок» и Додо в последнее время крайне охладились
Итальянская «Фиорентина» нынешним летом может продать 26-летнего правого фулбека Додо, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер».
Не сумев достичь согласия с бразильцем в вопросе продления контракта, боссы «фиалок», похоже, были бы не прочь продать футболиста.
«Фиорентина» будет готова принять предложения по Додо на сумму от 25 миллионов евро.
Однако пока желающих платить столько за бразильца нету, хотя ранее в СМИ писали, что Додо интересен «Интеру», «Милану» и «Ювентусу».
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