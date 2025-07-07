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Италия
07 июля 2025, 10:01 |
1471
0

Интеру, Милану и Ювентусу нужен игрок, который провел 4 года в Украине

«Фиорентина» намерена сохранить экс-защитника «Шахтера» Додо

07 июля 2025, 10:01 |
1471
0
Интеру, Милану и Ювентусу нужен игрок, который провел 4 года в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Защитник итальянской «Фиорентины» Додо может сменить клуб во время летнего трансферного окна, но остаться играть в Серии А.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы три итальянских гранда – «Ювентус», «Милан» и «Интер». По информации источника, «фиалки» намерены сохранить игрока в составе, но все зависит от желания бразильца.

Главным претендентом на переход защитника считается финалист Лиги чемпионов 2024/25 – «Интер» готов отдать за Додо талантливого форварда Пио Эспозито.

На данный момент бразилец не определился, в каком клубе продолжит карьеру в новом сезоне. Существует вероятность, при которой футболист останется в составе «Фиорентины» и продлит сотрудничество с командой.

Додо имел контракт с донецким «Шахтером» с 2018 по 2022 год, но один сезон провел в аренде. Защитник провел 97 матчей в составе «горняков», в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Покинул Украину в 2022 году.

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Фиорентина Интер Милан Милан Ювентус Додо трансферы трансферы Серии A Шахтер Донецк
Николай Титюк Источник: SempreInter.com
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