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  4. Барселоне и Милану нужен экс-бек Шахтера. Он тянет с продлением контракта
Италия
14 июня 2025, 10:44 |
1466
1

Барселоне и Милану нужен экс-бек Шахтера. Он тянет с продлением контракта

Додо может покинуть «Фиорентину» этим летом

14 июня 2025, 10:44 |
1466
1
Барселоне и Милану нужен экс-бек Шахтера. Он тянет с продлением контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

26-летний бразильский фулбек Додо может покинуть «Фиорентину» уже этим летом.

Дело в том, что футболист продолжает затягивать с продлением контракта, хотя флорентийцы сделали ему предложение об этом и настаивают на скорейшем заключении соглашения.

Сам же Додо знает, что интерес к нему проявляют «Барселона» и «Милан», поэтому готов воспользоваться шансом перебраться в один из топ-клубов.

В настоящий момент Додо не готов продлить контракт с «Фиорентиной» из-за комиссионных его агенту, а также отсутствия соглашения сторон о размере повышения заработной платы.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» будет готова продать Додо, перебравшегося в итальянский клуб из «Шахтера», за 25 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: ViolaNews.com
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Prokop_Andriy
Додо класний гравець, він точно зможе підсилити як Барселону, так і Мілан
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