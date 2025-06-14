Барселоне и Милану нужен экс-бек Шахтера. Он тянет с продлением контракта

26-летний бразильский фулбек Додо может покинуть «Фиорентину» уже этим летом.

Дело в том, что футболист продолжает затягивать с продлением контракта, хотя флорентийцы сделали ему предложение об этом и настаивают на скорейшем заключении соглашения.

Сам же Додо знает, что интерес к нему проявляют «Барселона» и «Милан», поэтому готов воспользоваться шансом перебраться в один из топ-клубов.

В настоящий момент Додо не готов продлить контракт с «Фиорентиной» из-за комиссионных его агенту, а также отсутствия соглашения сторон о размере повышения заработной платы.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» будет готова продать Додо, перебравшегося в итальянский клуб из «Шахтера», за 25 миллионов евро.