Ювентусу интересен экс-игрок Шахтера. Его готовы продать за 25 млн евро

26-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», грядущим летом может покинуть клуб из Флоренции.

Интерес к бразильцу проявляет «Ювентус», пишет Corriere dello Sport.

Сам Додо готов покинуть «Фиорентину», так как разочарован постоянными отсрочками продления контракта с клубом.

«Фиалки» в целом были бы не прочь сохранить Додо, но также будут готовы к его продаже, если за бразильца предложат 25 миллионов евро.

Додо перешел в «Фиорентину» летом 2022 года из «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. В сезоне-2024/25 бразилец сыграл 46 официальных матчей, в которых отличился 6 ассистами.