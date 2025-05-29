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  4. Ювентусу интересен экс-игрок Шахтера. Его готовы продать за 25 млн евро
Италия
29 мая 2025, 18:02 |
1545
0

Ювентусу интересен экс-игрок Шахтера. Его готовы продать за 25 млн евро

Додо летом может покинуть «Фиорентину»

29 мая 2025, 18:02 |
1545
0
Ювентусу интересен экс-игрок Шахтера. Его готовы продать за 25 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

26-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», грядущим летом может покинуть клуб из Флоренции.

Интерес к бразильцу проявляет «Ювентус», пишет Corriere dello Sport.

Сам Додо готов покинуть «Фиорентину», так как разочарован постоянными отсрочками продления контракта с клубом.

«Фиалки» в целом были бы не прочь сохранить Додо, но также будут готовы к его продаже, если за бразильца предложат 25 миллионов евро.

Додо перешел в «Фиорентину» летом 2022 года из «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. В сезоне-2024/25 бразилец сыграл 46 официальных матчей, в которых отличился 6 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: IlBiancoNero
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