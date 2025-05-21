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Италия
21 мая 2025, 20:44 | Обновлено 21 мая 2025, 20:53
1017
0

Переговоры застыли. Экс-игрок Шахтера может покинуть Серию А

Додо рассматривает вариант ухода из «Фиорентины»

21 мая 2025, 20:44 | Обновлено 21 мая 2025, 20:53
1017
0
Переговоры застыли. Экс-игрок Шахтера может покинуть Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Бывший фланговый защитник донецкого «Шахтера» Додо летом может покинуть итальянскую «Фиорентину».

Итальянское издание Tuttomercatowed проинформировало читателей, что бразилец рассматривает вариант ухода из клуба. Причиной этому стало разногласие в переговорах между игроком и «фиалками» относительно продления контракта.

Действующий договор Додо с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Бразильский защитник выступает за представителя Серии А с лета 2022 года. За это время футболисту удалось провести 113 матчей, оформив один гол и 10 ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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