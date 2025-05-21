Переговоры застыли. Экс-игрок Шахтера может покинуть Серию А

Бывший фланговый защитник донецкого «Шахтера» Додо летом может покинуть итальянскую «Фиорентину».

Итальянское издание Tuttomercatowed проинформировало читателей, что бразилец рассматривает вариант ухода из клуба. Причиной этому стало разногласие в переговорах между игроком и «фиалками» относительно продления контракта.

Действующий договор Додо с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Бразильский защитник выступает за представителя Серии А с лета 2022 года. За это время футболисту удалось провести 113 матчей, оформив один гол и 10 ассистов.