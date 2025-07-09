Девятикратную чемпионку Уимблдона не пустили в лондонский ресторан

Девятикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде Мартина Навратилова сейчас находится в столице Великобритании, где с трибун наблюдает за травяным мейджором.

И хотя это может показаться смешным, но иногда титулов и славы недостаточно, чтобы получить все в этой жизни. Легендарная американская теннисистка, возможно, самая успешная в истории игры на травяном покрытии, описала в соцсетях историю, которая произошла с ней во вторник, 8 июля, в Лондоне.

Мартина пожаловалась, что столичный ресторан IVY не пустил ее на ужин, сославшись на то, что она пришла с собакой.

«Они не пустили Лулу в ресторан, так что пришлось придумывать План Б», – с юмором написала многократная чемпионка. Несколько минут спустя победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде сообщила, что нашла более гостеприимное место, где с уважением отнеслись к ее четвероногой спутнице.

ФОТО. Мартина Навратилова и план А, который не состоялся

ФОТО. Мартина Навратилова и план Б с хозяином более гостеприимного ресторана