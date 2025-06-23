ВИДЕО. Легендарная чемпионка Уимблдона выпила пива прямо из Кубка Стэнли
Мартина Навратилова отмечала победу с хоккеистами Флорида Пантерз
Второй год подряд легенда мирового тенниса и член Международного зала славы женского спорта Мартина Навратилова отмечала победу с хоккеистами Флорида Пантерз после завоевания Кубка Стэнли.
Поклонники тенниса и хоккея могут вспомнить, что это неожиданное пересечение чемпионов началось в прошлом сезоне, когда 18-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде праздновала день рождения своей супруги Юлии Лемиговой. Пара случайно оказалась в том же ресторане, где игроки Флориды Пантерз отмечали первую в истории клуба победу в Кубке Стэнли.
Тогда Навратилова не только пообщалась с игроками, но и сделала глоток пива Stella Artois прямо из Кубка.
В этом году Мартина оказалась уже в списке официально приглашенных гостей, и, как положено, снова отпила из Кубка, чтобы завершить вечер.
В соцсетях легенда тенниса пошутила, что самый старый трофей в профессиональном спорте оказался «чуть-чуть» больше знаменитого Уимблдонского блюда Венеры, которое она выигрывала рекордные девять раз.
«Хорошо, что мне помогли его удержать!!!» – написала она под фото, где поднимает Кубок. – «Невероятное достижение Panthers – абсолютно заслужено!!!»
ФОТО. Томаш Носек, Мэттью Ткачук, Мартина Навратилова и Сэм Рейнхарт празднуют победу Флориды Пантерз в Кубке Стэнли 2025
ВИДЕО. Мартина Навратилова делает глоток пива из Кубка Стэнли
Se unió a los festejos🏆🍺— Iván Aguilar (@ivabianconero) June 27, 2024
Martina Navratilova🇺🇸 celebró con los Panthers de Florida la obtención de la Stanley Cup
pic.twitter.com/yzRFy0Gs9G
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