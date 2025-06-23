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23 июня 2025, 14:59 | Обновлено 23 июня 2025, 15:10
893
0

ВИДЕО. Легендарная чемпионка Уимблдона выпила пива прямо из Кубка Стэнли

Мартина Навратилова отмечала победу с хоккеистами Флорида Пантерз

23 июня 2025, 14:59 | Обновлено 23 июня 2025, 15:10
893
0
ВИДЕО. Легендарная чемпионка Уимблдона выпила пива прямо из Кубка Стэнли
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй год подряд легенда мирового тенниса и член Международного зала славы женского спорта Мартина Навратилова отмечала победу с хоккеистами Флорида Пантерз после завоевания Кубка Стэнли.

Поклонники тенниса и хоккея могут вспомнить, что это неожиданное пересечение чемпионов началось в прошлом сезоне, когда 18-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде праздновала день рождения своей супруги Юлии Лемиговой. Пара случайно оказалась в том же ресторане, где игроки Флориды Пантерз отмечали первую в истории клуба победу в Кубке Стэнли.

Тогда Навратилова не только пообщалась с игроками, но и сделала глоток пива Stella Artois прямо из Кубка.

В этом году Мартина оказалась уже в списке официально приглашенных гостей, и, как положено, снова отпила из Кубка, чтобы завершить вечер.

В соцсетях легенда тенниса пошутила, что самый старый трофей в профессиональном спорте оказался «чуть-чуть» больше знаменитого Уимблдонского блюда Венеры, которое она выигрывала рекордные девять раз.

«Хорошо, что мне помогли его удержать!!!» – написала она под фото, где поднимает Кубок. – «Невероятное достижение Panthers – абсолютно заслужено!!!»

ФОТО. Томаш Носек, Мэттью Ткачук, Мартина Навратилова и Сэм Рейнхарт празднуют победу Флориды Пантерз в Кубке Стэнли 2025

ВИДЕО. Мартина Навратилова делает глоток пива из Кубка Стэнли

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Кубок Стэнли Флорида Пантерз Мартина Навратилова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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