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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 17:59 | Обновлено 09 июля 2025, 18:00
414
2

Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи

Эпицентр будет играть в Тернополе

09 июля 2025, 17:59 | Обновлено 09 июля 2025, 18:00
414
2
Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи
ФК Эпицентр

Новичок УПЛ, команда Эпицентр, объявила, что домашний стадион в Каменец-Подольском на этот момент не отвечает нормам элитного дивизиона, поэтому будет играть в Тернополе.

Ареной Эпицентра станет стадион имени Шухевича.

При этом клуб сообщил, что на арене в Каменец-Подольском ведутся работы по реконструкции и руководство надеется, что в скором времени команда будет играть перед своими фанами.

В первом туре нового сезона Эпицентр примет Шахтер.

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Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Эпицентр
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Burevestnik
між містами близько 150 км
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Night Watch
И Притула станет спонсором,  а батько их- Шухевич.
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