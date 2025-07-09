Украина. Премьер лига09 июля 2025, 17:59 | Обновлено 09 июля 2025, 18:00
414
2
Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи
Эпицентр будет играть в Тернополе
09 июля 2025, 17:59 | Обновлено 09 июля 2025, 18:00
414
2
Новичок УПЛ, команда Эпицентр, объявила, что домашний стадион в Каменец-Подольском на этот момент не отвечает нормам элитного дивизиона, поэтому будет играть в Тернополе.
Ареной Эпицентра станет стадион имени Шухевича.
При этом клуб сообщил, что на арене в Каменец-Подольском ведутся работы по реконструкции и руководство надеется, что в скором времени команда будет играть перед своими фанами.
В первом туре нового сезона Эпицентр примет Шахтер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2025, 06:00 6
Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома
Футбол | 09 июля 2025, 08:20 7
Легендарный вратарь о Неймаре
Футбол | 09.07.2025, 17:24
Футбол | 09.07.2025, 14:06
Теннис | 08.07.2025, 21:50
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
між містами близько 150 км
И Притула станет спонсором, а батько их- Шухевич.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2025, 17:57 4
08.07.2025, 09:18 3
07.07.2025, 19:50 1
08.07.2025, 08:18 24
09.07.2025, 01:45 12
09.07.2025, 07:02 1
07.07.2025, 21:52 4
07.07.2025, 23:02 29