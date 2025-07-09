Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи

Новичок УПЛ, команда Эпицентр, объявила, что домашний стадион в Каменец-Подольском на этот момент не отвечает нормам элитного дивизиона, поэтому будет играть в Тернополе.

Ареной Эпицентра станет стадион имени Шухевича.

При этом клуб сообщил, что на арене в Каменец-Подольском ведутся работы по реконструкции и руководство надеется, что в скором времени команда будет играть перед своими фанами.

В первом туре нового сезона Эпицентр примет Шахтер.