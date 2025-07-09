Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

9 июля в 17:00 встречаются Буковина Черновцы и Ужгород

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Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.

Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция