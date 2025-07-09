Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Буковина
09.07.2025 17:00 - : -
Ужгород
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 июля 2025, 06:59 | Обновлено 09 июля 2025, 07:03
30
0

Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

09 июля 2025, 06:59 | Обновлено 09 июля 2025, 07:03
30
0
Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

9 июля в 17:00 встречаются Буковина Черновцы и Ужгород

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.

Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Тренировка Шахтера за два дня до первого матча Лиги Европы
ВИДЕО. Динамо провело тренировку под обильным дождем
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Ужгород
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Теннис | 08 июля 2025, 20:45 2
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин

Аманда Анисимова поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко

Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?
Футбол | 09 июля 2025, 06:23 0
Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?
Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: с кем сыграет Челси в финале?

Второй финалист будет определен в матче между ПСЖ и Реалом

Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Футбол | 08.07.2025, 13:19
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Бокс | 08.07.2025, 09:18
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Искусственный интеллект назвал соперника Усика после реванша с Дюбуа
Бокс | 09.07.2025, 00:02
Искусственный интеллект назвал соперника Усика после реванша с Дюбуа
Искусственный интеллект назвал соперника Усика после реванша с Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
07.07.2025, 14:19 1
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
07.07.2025, 00:02
Бокс
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
07.07.2025, 19:10 14
Футбол
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 22
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем