Украина. Первая лига09 июля 2025, 06:59 | Обновлено 09 июля 2025, 07:03
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Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
09 июля 2025, 06:59 | Обновлено 09 июля 2025, 07:03
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
9 июля в 17:00 встречаются Буковина Черновцы и Ужгород
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье.
Буковина выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.
Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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