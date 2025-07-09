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Товарищеские матчи
Буковина
09.07.2025 18:00 – FT 5 : 0
Ужгород
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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 20:16 |
404
1

Не оставили шансов. Буковина в спарринге разгромила ФК Ужгород

Команда Сергея Шищенко одержала уверенную победу над представителем Второй лиги

09 июля 2025, 20:16 |
404
1
Не оставили шансов. Буковина в спарринге разгромила ФК Ужгород
ФК Буковина

«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Очередным соперником команды Сергея Шищенко в контрольных матчах стал ФК «Ужгород».

В прошлом сезоне «Буковина» заняла седьмое место в чемпионской группе Первой лиги. В новом чемпионате команда настроена побороться за выход в УПЛ.

Перед стартом учебно-тренировочных сборов главным тренером «Буковины» стал Сергей Шищенко. Также в команду пришли футболисты с опытом выступлений в командах УПЛ.

В поединке с ФК «Ужгород» «Буковина» вышла вперед уже на 10-й минуте. Гол на свой счет записал Виталий Груша. Перед перерывом Арсений Килевый увеличил преимущество команды Шищенко.

Во втором тайме в ворота «Ужгорода» слетело еще три мяча. Андрей Андрейчук отметился дублем, а Даниил Гончарук поставил точку перед самым финальным свистком.

Товарищеский матч. 9 июля. Минай

«Буковина» – ФК «Ужгород» – 5:0

Голы: Груша (10), Килевый (37), Андрейчук (77), Андрейчук (83), Гончарук (90+2).

«Буковина» (1 тайм): Погорелый, Стасюк, Карась, Прокопчук, Сакив, Кольцов (к), Груша, Бойчук, Глущук, Килевый, Кожушко.

«Буковина» (2 тайм): Каневцев, Шинкаренко, Бусько (к), Безуглый, Морговский, Витенчук, Тищенко, Груша (Бойчук, 60, Плакса, 76), Подлепенец, Гончарук, Андрейчук.

ФК «Ужгород» (стартовый состав): Коцан, Вовкунович, Ильчук, Вашкеба, Савчук, Шух, Эмере, Мориляк, ИНП, ИНП, Коваленко.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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Arera
Ужгород не готов заменить Минай!
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