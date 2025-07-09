Буковина сыграет товарищеский матч с ФК Ужгород. Стартовые составы
Поединок начнется в 18:00
«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграет контрольный матч с ФК «Ужгород».
В прошлом сезоне «Буковина» заняла седьмое место в чемпионской группе Первой лиги. В 22 матчах команда набрала 30 очков.
После окончания сезона в «Буковине» произошли значительные изменения. Главным тренером команды стал Сергей Шищенко. Также в «Буковину» пришли игроки с опытом игры в клубах УПЛ.
ФК «Ужгород» выступает во Второй лиге. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в Группе Б.
Матч «Буковина» – «Ужгород» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».
Ранее сообщалось, что украинский вингер выбрал «Буковину» вместо клубов Премьер-лиги.
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