Буковина сыграет товарищеский матч с ФК Ужгород. Стартовые составы

«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграет контрольный матч с ФК «Ужгород».

В прошлом сезоне «Буковина» заняла седьмое место в чемпионской группе Первой лиги. В 22 матчах команда набрала 30 очков.

После окончания сезона в «Буковине» произошли значительные изменения. Главным тренером команды стал Сергей Шищенко. Также в «Буковину» пришли игроки с опытом игры в клубах УПЛ.

ФК «Ужгород» выступает во Второй лиге. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в Группе Б.

Матч «Буковина» – «Ужгород» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».

Ранее сообщалось, что украинский вингер выбрал «Буковину» вместо клубов Премьер-лиги.