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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 17:16 | Обновлено 09 июля 2025, 17:17
122
0

Буковина сыграет товарищеский матч с ФК Ужгород. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:00

09 июля 2025, 17:16 | Обновлено 09 июля 2025, 17:17
122
0
Буковина сыграет товарищеский матч с ФК Ужгород. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграет контрольный матч с ФК «Ужгород».

В прошлом сезоне «Буковина» заняла седьмое место в чемпионской группе Первой лиги. В 22 матчах команда набрала 30 очков.

После окончания сезона в «Буковине» произошли значительные изменения. Главным тренером команды стал Сергей Шищенко. Также в «Буковину» пришли игроки с опытом игры в клубах УПЛ.

ФК «Ужгород» выступает во Второй лиге. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в Группе Б.

Матч «Буковина» – «Ужгород» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».

Ранее сообщалось, что украинский вингер выбрал «Буковину» вместо клубов Премьер-лиги.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Буковина Черновцы Ужгород стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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