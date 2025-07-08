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  4. Украинский вингер выбрал Буковину вместо клубов Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 08:17 |
474
0

Украинский вингер выбрал Буковину вместо клубов Премьер-лиги

Евгений Подлепенец рассказал о своем переходе в состав чернивецкой команды

08 июля 2025, 08:17 |
474
0
Украинский вингер выбрал Буковину вместо клубов Премьер-лиги
фк карпаты львов. е

Украинский вингер Евгений Подлепенец рассказал, почему принял решение перейти в состав черновицкой «Буковины», когда были предложения от клубов из элитного дивизиона.

– СМИ писали, что у тебя были предложения от клубов УПЛ, но ты выбрал «Буковину». Что именно склонило тебя к «желто-черным»?

– Да, были предложения, но первой обратилась «Буковина», которая позвонила и очень настойчиво хотела этого перехода. В итоге выбрал «Буковину», потому что это амбициозный клуб, который ставит перед собой такие задачи.

Самое главное – этот клуб прогрессирует, можно вместе с этим клубом развиваться и давать результаты.

– Почему завершилось твое сотрудничество с «Карпатами»? Как можешь описать последние два сезона в составе львовской команды?

– Очень приятные воспоминания о городе и команде. Очень рад, что побывал там, помог команде повыситься в классе. В прошлом сезоне мы боролись до последнего тура за еврокубки. Там все хорошие ребята, также и тренерский штаб – хорошо ко мне относились. Почему разошлись? Так получилось, – сказал Подлепенец.

В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 600 тысяч евро.

По итогам кампании 2024/25 черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. После завершения чемпионата «Буковина» объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера.

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Карпаты Львов Буковина Черновцы Евгений Подлепенец трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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