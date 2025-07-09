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Англия
09 июля 2025, 18:40 | Обновлено 09 июля 2025, 18:50
652
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда. Второй летний трансфер клуба

Барри перешел в ливерпульскую команду

09 июля 2025, 18:40 | Обновлено 09 июля 2025, 18:50
652
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда. Второй летний трансфер клуба
ФК Эвертон

Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании форварда Вильяррерала Тьерно Барри, который получил контракт на 4 года.

Сумма трансфера составила 27 миллионов фунтов. В контракте игрока была клаусула в 34,5 миллиона, однако Эвертону удалось договориться о снижении суммы.

22-летний Барри в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Игрок стал вторым летним новичком ливерпульской команды после Карлоса Алькараса.

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Тьерно Барри Эвертон Вильярреал трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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