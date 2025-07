ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал форварда. Второй летний трансфер клуба

Клуб АПЛ Эвертон объявил о подписании форварда Вильяррерала Тьерно Барри, который получил контракт на 4 года.

Сумма трансфера составила 27 миллионов фунтов. В контракте игрока была клаусула в 34,5 миллиона, однако Эвертону удалось договориться о снижении суммы.

22-летний Барри в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Игрок стал вторым летним новичком ливерпульской команды после Карлоса Алькараса.

We have completed the signing of France Under-21 striker Thierno Barry from Villarreal for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Barry! 🇫🇷 pic.twitter.com/KYyhh9TNC8