Первая команда «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону, проводя учебно-тренировочный сбор в Австрии.

Во вторник, 8 июля, бело-синие провели два занятия. Утренняя тренировка была посвящена силовым упражнениям. Уже во второй раз за время австрийского сбора на футбольном поле были организованы отдельные зоны, на каждой из которых игроки выполняли определенные задания, совмещающие работу на силу и упражнения с мячом.

Жаркая погода, державшаяся в первые дни пребывания киевлян в Австрии, сменилась прохладной. Более того, утренняя тренировка проходила под проливным дождем, который, впрочем, никак не повлиял на рабочее и позитивное настроение динамовцев. Напротив, игроки признались, что в такую погоду нагрузки переносятся гораздо легче, чем в экстремальную жару.

Следующий контрольный матч подопечные Александра Шовковского проведут в четверг, 10 июля, когда сыграют с датским «Мидтьюлландом».

ВИДЕО. Динамо провело тренировку под обильным дождем