Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку под обильным дождем
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 06:15 | Обновлено 09 июля 2025, 06:19
174
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку под обильным дождем

Киевская команда готовится к сезону в Австрии

09 июля 2025, 06:15 | Обновлено 09 июля 2025, 06:19
174
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку под обильным дождем
ФК Динамо

Первая команда «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону, проводя учебно-тренировочный сбор в Австрии.

Во вторник, 8 июля, бело-синие провели два занятия. Утренняя тренировка была посвящена силовым упражнениям. Уже во второй раз за время австрийского сбора на футбольном поле были организованы отдельные зоны, на каждой из которых игроки выполняли определенные задания, совмещающие работу на силу и упражнения с мячом.

Жаркая погода, державшаяся в первые дни пребывания киевлян в Австрии, сменилась прохладной. Более того, утренняя тренировка проходила под проливным дождем, который, впрочем, никак не повлиял на рабочее и позитивное настроение динамовцев. Напротив, игроки признались, что в такую погоду нагрузки переносятся гораздо легче, чем в экстремальную жару.

Следующий контрольный матч подопечные Александра Шовковского проведут в четверг, 10 июля, когда сыграют с датским «Мидтьюлландом».

ВИДЕО. Динамо провело тренировку под обильным дождем

По теме:
Буковина – Ужгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Тренировка Шахтера за два дня до первого матча Лиги Европы
Динамо Киев Мидтьюлланд видео Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Футбол | 08 июля 2025, 07:41 3
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского

Олег Лужный назвал символическую сборную игроков, с которыми играл

Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Футбол | 09 июля 2025, 06:44 0
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал

Аргентинец отметил «Челси»

Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Футбол | 08.07.2025, 08:18
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
Футбол | 08.07.2025, 17:00
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Футбол | 09.07.2025, 06:00
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
07.07.2025, 07:08
Бокс
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
07.07.2025, 21:32 5
Футбол
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 7
Футбол
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
07.07.2025, 19:50 1
Футбол
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем