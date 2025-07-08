Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин

8 июля состоялись четвертьфинальные матчи Уимблдонского турнира 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в трех сетах вырвала победу у Лауры Зигемунд, отыгравшись в решающей партии со счета 1:3.

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Соболенко проведет третий полуфинал на Уимблдоне и, надеемся, не пройдет в свой первый финал. Всего для Арины это будет 12-й полуфинал на Grand Slam.

Американская теннисистка Аманда Анисимова в двух сетах сумела обыграть «нейтралку» Анастасию Павлюченкову. Во второй партии на тай-брейке Анисимова ушла с пяти сетболов.

Аманда впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора и во второй раз на слэмах. Свой первый полуфинал на GS она провела в 2019 году на Ролан Гаррос.

Ранее Анисимова восемь раз играла против Соболенко и добыла пять викторий. Их последнее очное противостояние состоялось 1 июня в четвертом раунде Ролан Гаррос – Аманда потерпела поражение в двух партиях.

На Grand Slam теннисистки пересекались четыре раза – счет 2:2. Это также будет первая встреча Аманды и Арины на травяном покрытии.

9 июня на Уимблдоне пройдут поединки 1/4 финала в нижней части сетки: Мирра Андреева – Белинда Бенчич, Ига Свентек – Людмила Самсонова.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

08.07, 15:30. Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд – 4:6, 6:2, 6:4

08.07, 18:00. Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)

Нижняя часть сетки

09.07, 15:00. Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич

09.07, 15:30. Ига Свентек [8] – Людмила Самсонова [19]

Сетка плей-офф

Инфографика

Видеообзор матча Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова

Видеообзор матча Арина Соболенко – Лаура Зигемунд