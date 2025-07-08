Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Уимблдон
08 июля 2025, 20:45 | Обновлено 08 июля 2025, 20:47
1195
1

Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин

Аманда Анисимова поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко

08 июля 2025, 20:45 | Обновлено 08 июля 2025, 20:47
1195
1
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

8 июля состоялись четвертьфинальные матчи Уимблдонского турнира 2025 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в трех сетах вырвала победу у Лауры Зигемунд, отыгравшись в решающей партии со счета 1:3.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Соболенко проведет третий полуфинал на Уимблдоне и, надеемся, не пройдет в свой первый финал. Всего для Арины это будет 12-й полуфинал на Grand Slam.

Американская теннисистка Аманда Анисимова в двух сетах сумела обыграть «нейтралку» Анастасию Павлюченкову. Во второй партии на тай-брейке Анисимова ушла с пяти сетболов.

Аманда впервые в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора и во второй раз на слэмах. Свой первый полуфинал на GS она провела в 2019 году на Ролан Гаррос.

Ранее Анисимова восемь раз играла против Соболенко и добыла пять викторий. Их последнее очное противостояние состоялось 1 июня в четвертом раунде Ролан Гаррос – Аманда потерпела поражение в двух партиях.

На Grand Slam теннисистки пересекались четыре раза – счет 2:2. Это также будет первая встреча Аманды и Арины на травяном покрытии.

9 июня на Уимблдоне пройдут поединки 1/4 финала в нижней части сетки: Мирра Андреева – Белинда Бенчич, Ига Свентек – Людмила Самсонова.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

08.07, 15:30. Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд – 4:6, 6:2, 6:4
08.07, 18:00. Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)

Нижняя часть сетки

09.07, 15:00. Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич
09.07, 15:30. Ига Свентек [8] – Людмила Самсонова [19]

Сетка плей-офф

Инфографика

Видеообзор матча Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова

Видеообзор матча Арина Соболенко – Лаура Зигемунд

По теме:
Алькарас размазал британца и вышел в третий полуфинал Уимблдона подряд
СВЕНТЕК: «Чтобы скользить на траве – нужно полагаться на интуицию»
ТАУСОН: «Ощущение было такое, будто победить ее просто невозможно»
Арина Соболенко Аманда Анисимова Лаура Зигемунд Анастасия Павлюченкова Уимблдон-2025 статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Теннис | 07 июля 2025, 23:02 28
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке

«История дня» в исполнении Никиты Белозерцева и его коуча Стефана Пантова

Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Было близко. Видеообзор матча
Теннис | 08 июля 2025, 19:52 0
Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Было близко. Видеообзор матча
Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Было близко. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025

Александр БАРАНОВ: «Шахтер в Финляндии уважают, но дадут бой»
Футбол | 08.07.2025, 17:52
Александр БАРАНОВ: «Шахтер в Финляндии уважают, но дадут бой»
Александр БАРАНОВ: «Шахтер в Финляндии уважают, но дадут бой»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 08.07.2025, 15:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футбол | 08.07.2025, 07:32
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xoxol
Есть шанс что полуфинальные пары у девушек будут целиком состоять из русскоговорящих? 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
07.07.2025, 19:50 1
Футбол
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 3
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
07.07.2025, 00:02
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
07.07.2025, 07:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем