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Уимблдон
08 июля 2025, 19:55 | Обновлено 08 июля 2025, 20:31
1007
2

Дала поиграться. Анисимова выбила нейтралку и вышла в полуфинал Уимблдона

Аманда в двух сетах разобралась с Анастасией Павлюченковой

08 июля 2025, 19:55 | Обновлено 08 июля 2025, 20:31
1007
2
Дала поиграться. Анисимова выбила нейтралку и вышла в полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) вышла в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале американка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 50), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 41 минуту.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [13] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)

Анисимова могла завершать игру и раньше, если быв девятом гейме второй партии подала бы на матч, или реализовала бы два матч-поинта на приеме в 10-м гейме. В итоге Анисимова закрыла оппонентку на тай-брейке, где отыграла пять сетболов.

За матч Аманда отдала только одну свою подачу.

Это была четвертая встреча соперниц. Анисимова добыла третью победу в очных противостояниях с Павлюченковой.

Помимо Анастасии, Аманда на травяном слэме также справилась с Юлией Путинцевой, Ренатой Сарасуа, Далмой Галфи и Линдой Носковой.

В полуфинале Уимблдона Аманда поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Лауру Зигемунд.

Аманда во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Grand Slam и впервые на Уимблдоне. Ее первый матч 1/2 финала на мейджорах был в 2019 году на Ролан Гаррос, где она уступила Эшли Барти.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аманда Анисимова Анастасия Павлюченкова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Дала погратися? Після 5:2 довести до сетболів у суперниці на таї, це такий привіт від Даяни з Мартою, що аж лячно. Добре, що у суперниці теж з "інстинктом вбивці" не все гаразд.
Коли омонівка три години мучилася проти Зігемунд і перемогла лише тому, що Лаурі забракло сил (37 років не жарт), а паралельно Аманда легко розбиралася з Павою, подумав, що так само вона може і омонівку здолати - років менше, сил більше. Але зараз дуже великі сумніви.
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+1
Xoxol
Даёшь русскоязычный   полуфинал уимблдон 2025! 
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