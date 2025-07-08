Дала поиграться. Анисимова выбила нейтралку и вышла в полуфинал Уимблдона
Аманда в двух сетах разобралась с Анастасией Павлюченковой
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) вышла в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.
В четвертьфинале американка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 50), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 41 минуту.
Уимблдон-2025. 1/4 финала
Аманда Анисимова (США) [13] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)
Анисимова могла завершать игру и раньше, если быв девятом гейме второй партии подала бы на матч, или реализовала бы два матч-поинта на приеме в 10-м гейме. В итоге Анисимова закрыла оппонентку на тай-брейке, где отыграла пять сетболов.
За матч Аманда отдала только одну свою подачу.
Это была четвертая встреча соперниц. Анисимова добыла третью победу в очных противостояниях с Павлюченковой.
Помимо Анастасии, Аманда на травяном слэме также справилась с Юлией Путинцевой, Ренатой Сарасуа, Далмой Галфи и Линдой Носковой.
The smile on her face!— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2025
Amanda Anisimova takes down Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 7-6(9) to reach her first #Wimbledon semi-final pic.twitter.com/8QMwLHtGap
В полуфинале Уимблдона Аманда поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Лауру Зигемунд.
Аманда во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Grand Slam и впервые на Уимблдоне. Ее первый матч 1/2 финала на мейджорах был в 2019 году на Ролан Гаррос, где она уступила Эшли Барти.
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Коли омонівка три години мучилася проти Зігемунд і перемогла лише тому, що Лаурі забракло сил (37 років не жарт), а паралельно Аманда легко розбиралася з Павою, подумав, що так само вона може і омонівку здолати - років менше, сил більше. Але зараз дуже великі сумніви.