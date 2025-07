Дала поиграться. Анисимова выбила нейтралку и вышла в полуфинал Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) вышла в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале американка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 50), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 41 минуту.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [13] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)

Анисимова могла завершать игру и раньше, если быв девятом гейме второй партии подала бы на матч, или реализовала бы два матч-поинта на приеме в 10-м гейме. В итоге Анисимова закрыла оппонентку на тай-брейке, где отыграла пять сетболов.

За матч Аманда отдала только одну свою подачу.

Это была четвертая встреча соперниц. Анисимова добыла третью победу в очных противостояниях с Павлюченковой.

Помимо Анастасии, Аманда на травяном слэме также справилась с Юлией Путинцевой, Ренатой Сарасуа, Далмой Галфи и Линдой Носковой.

The smile on her face!



Amanda Anisimova takes down Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 7-6(9) to reach her first #Wimbledon semi-final pic.twitter.com/8QMwLHtGap