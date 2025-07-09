Денис ЯНАКОВ: «Важную роль сыграл фактор главного тренера»

Денис Янаков покинул «Черноморец» и присоединился к «Эпицентру». Полузащитник рассказал об адаптации в новом клубе.

– Что стало определяющим для тебя в принятии решения стать игроком ФК «Эпицентр»?

– Это амбициозный клуб, который ставит перед собой определенные задачи. Важную роль сыграл фактор главного тренера. Мы с ним много общались и я, благодаря этим разговорам, понял его требования. Мне они пришлись по душе.

– Какими были первые впечатления от тренерского штаба и коллектива? Что скажешь об атмосфере в клубе?

– Очень положительные впечатления, коллектив – дружный. И мне еще Сергей Нагорняк говорил раньше, что они в «Эпицентре» как одна семья. Когда я приехал, в первые дни я сразу все почувствовал. Ребята очень приветливые, друг за друга. Впечатления – только положительные.

– На какой позиции тебе комфортнее играть?

– Крайнего полузащитника – слева или справа. Могу и нападающего сыграть. Могу и в центре сыграть, но слева, наверное, лучше. Впрочем, для меня нет большой разницы.

– Что скажешь о стиле игры «Эпицентра»? Чем он отличается от других команд, за которые ты выступал?

– Для меня, повторюсь, решающим был фактор главного тренера. Я вижу и понимаю, что он хочет. Мне нравится игра с мячом, игра на мяче, играть в футбол, который не для обороны, а больше атакующий.