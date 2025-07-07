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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 15:52 | Обновлено 07 июля 2025, 15:53
1472
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр усилился воспитанником Динамо

Денис Янаков нашел себе новый клуб

07 июля 2025, 15:52 | Обновлено 07 июля 2025, 15:53
1472
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр усилился воспитанником Динамо
ФК Эпицентр. Денис Янаков

Каменец-Подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании украинского полузащитника Дениса Янакова.

Срок действия соглашения между 26-летним футболистом и клубом-новичком Украинской Премьер-лиги пока неизвестен.

Переход состоялся на правах свободного агента после истечения срока контракта игрока с одесским «Черноморцем».

Денис Янаков родился 1 января 1999 года в Запорожье, где и начал делать первые шаги в футболе. Впоследствии начал заниматься в футбольной школе киевского «Динамо», играя в детско-юношеской футбольной лиге за киевлян с 2012 по 2016 годы. Именно в составе «Динамо» Янаков начал свой путь профессионального футболиста, играя за команды U-19 и U-21. В 2016-2018 годах Денис в составе «Динамо» сыграл 8 матчей в Юношеской лиге УЕФА, отличившись 8 забитыми голами.

Далее были выступления за киевский «Арсенал», луганскую «Зарю», «Ингулец», «Полесье», «Верес», одесский «Черноморец». Всего 102 матча на профессиональном уровне (из которых 54 в Премьер-Лиге), 25 голов и 9 ассистов.

Ранее жена Дениса Янакова рассказала о финансовых проблемах «Черноморца».

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Денис Янаков Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
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