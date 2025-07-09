Экс-тренер Реала Анчелотти приговорен к тюремному сроку и штрафу

Бывший тренер Реала, а ныне наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти получил вердикт по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании – суд приговорил опытного специалиста к 1 году заключения.

Против Анчелотти было два случая уклонения от уплаты налогов – в 2014 и 2015 годах. Карло признан виновным по делу на 386 тысяч евро в 2014 году.

Во втором случае тренера оправдали.

Несмотря на тюремный срок, Анчелотти, скорее всего, не будет сидеть в тюрьме. Сообщается, что в Испании в приговорах по ненасильственным делам, где обвиняемый получил 2 года тюрьмы или меньше, человек обычно не садится за решетку, однако официально сохраняет статус осужденного.

Анчелотти будет вынужден заплатить штраф, который значительно превышает 386 тысяч евро (точная сумма не называется).

При этом общая сумма налоговой задолженности составляет 1,2 миллиона евро.