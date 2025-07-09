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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 19:05 | Обновлено 09 июля 2025, 19:44
2431
2

К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу

Герреро может принять участие в завтрашнем контрольном матче

09 июля 2025, 19:05 | Обновлено 09 июля 2025, 19:44
2431
2
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Официальный сайт Динамо сообщил о том, что к составу команды на сборе в Австрии присоединился форвард Эдуардо Герреро.

Игрок находился в расположении сборной Панамы, которая играла на Золотом кубке КОНКАКАФ и вылетела в четвертьфинале турнира.

На первом занятии с киевлянами Герреро выполнял беговую работу, но не исключено, что нападающий попадет в заявку команды на завтрашний контрольный матч с Мидтьюлландом.

Герреро в минувшем сезоне не сумел проявить себя в Динамо, забив 2 гола и сделав 2 ассиста в 31 матче.

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Динамо Киев Эдуардо Герреро Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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SandroKing
Забыли добавить, что ведь именно он не реализовал последний послематчевый пенальти благодаря которому Панама вылетела с турнира.
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