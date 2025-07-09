К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
Герреро может принять участие в завтрашнем контрольном матче
Официальный сайт Динамо сообщил о том, что к составу команды на сборе в Австрии присоединился форвард Эдуардо Герреро.
Игрок находился в расположении сборной Панамы, которая играла на Золотом кубке КОНКАКАФ и вылетела в четвертьфинале турнира.
На первом занятии с киевлянами Герреро выполнял беговую работу, но не исключено, что нападающий попадет в заявку команды на завтрашний контрольный матч с Мидтьюлландом.
Герреро в минувшем сезоне не сумел проявить себя в Динамо, забив 2 гола и сделав 2 ассиста в 31 матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер вспомнил срыв боя с Дюбуа
Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома