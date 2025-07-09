К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу

Официальный сайт Динамо сообщил о том, что к составу команды на сборе в Австрии присоединился форвард Эдуардо Герреро.

Игрок находился в расположении сборной Панамы, которая играла на Золотом кубке КОНКАКАФ и вылетела в четвертьфинале турнира.

На первом занятии с киевлянами Герреро выполнял беговую работу, но не исключено, что нападающий попадет в заявку команды на завтрашний контрольный матч с Мидтьюлландом.

Герреро в минувшем сезоне не сумел проявить себя в Динамо, забив 2 гола и сделав 2 ассиста в 31 матче.