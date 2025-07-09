НОРРИ – про Алькараса: «Сравнивать его с Рафой трудно – они очень разные»

Британский теннисист Кэмерон Норри не считался фаворитом в матче против Карлоса Алькараса в четвертьфинале Уимблдона 2025, а сам британец признал, что отдал все силы, чтобы противостоять второй ракетке мира, но этого оказалось недостаточно против соперника, который был просто сильнее.

На пресс-конференции Норри тепло отозвался о сопернике, назвав его главным фаворитом турнира Большого шлема в Лондоне. Кроме того, он поделился впечатлениями от игры с Алькарасом на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и подытожил свое выступление на турнире.

Алькарас – фаворит в глазах Норри

«Карлос очень, очень хорошо подавал. В тех немногих моментах, когда у меня были шансы, он подавал идеально, чтобы выбраться из неприятностей. Это был полезный опыт – сыграть против теннисиста, который, вероятно, сейчас лучший в мире, самого уверенного игрока на его любимом покрытии. Я не реализовал свои возможности, и это сказалось на счете.

Он сильно прибавил. Очевидно, что он играет с огромной уверенностью, он умело рисковал на моей подаче. А я был не так остр. Он – безусловный фаворит. Его уровень был невероятным. Сегодня я чувствовал: если я недостаточно активно действую с мячом – он тут же наказывает за это своей мощью и вариативностью. И у него еще есть укороченные… Я допустил немного больше ошибок, потому что пытался давить, чем обычно, но, думаю, это его заслуга – его физика, его движение, его сила».

Каково играть против Алькараса?

«Это был один из важнейших матчей в моей карьере. Я хорошо чувствовал мяч, был в порядке перед игрой. Он уже выиграл четыре турнира Большого шлема. Для него это просто ещё один матч, и опыт был на его стороне. Я просто хотел получить удовольствие, выложиться полностью. Я знал, что должен использовать все свои шансы, чтобы иметь возможность побороться, но не смог. Он великолепно сыграл в ключевые моменты.

Матч проходил немного быстрее, чем мне бы хотелось. Было очень сложно навязать ему свой стиль игры. Но это именно те матчи, ради которых ты работаешь – дополнительные тренировки, дополнительные упражнения, работа с тренером… Все ради таких поединков. Я хотел выйти на корт без оправданий, просто играть».

Какие выводы из Уимблдона?

«Много позитивного. Главное – это то, как я себя чувствовал на турнире, как наслаждался каждым моментом, каждой игрой. Я был свободен на корте. Моя способность сохранять концентрацию, особенно в матче против Харри, где я мог вылететь в любой момент, дала мне много уверенности. Это было похоже на мини-предсезонку. Я многое вынес из того матча. Теперь я знаю, что могу держать фокус на протяжении пятисетовика».

Алькарас и его будущее на Уимблдоне

«Он делает это все так легко, потому что получает огромное удовольствие. Я выложился по максимуму. Думаю, он сыграл на 8 из 10 – и для него это нормально. Думаю, он может воспроизводить такой уровень стабильно. Сравнивать его с Рафаэлем трудно – они очень разные игроки, но он явно получает радость от тенниса, и я не вижу причин, почему он не будет продолжать выигрывать турниры Большого шлема. Мне самому интересно посмотреть, как завершится этот турнир – он, безусловно, фаворит».