АЛЬКАРАС: «Я очень счастлив и вдохновлен тем, как сейчас играю»

Уверенной победой в трех сетах Карлос Алькарас обыграл Кэмерона Норри и вышел в полуфинал Уимблдона 2025. Для испанца эта победа стала 23-й подряд – рекорд, который он надеется продлить на британском турнире Большого шлема.

После практически идеального матча против британца Карлитос дал пресс-конференцию, где прокомментировал свою впечатляющую победу, проанализировал свою игру и поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала против Тейлора Фритца.

С большой уверенностью

«Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Каждый матч – это другое испытание с разным соперником. Каждый игрок привносит свой уровень. Сравнивать с прошлым годом сложно, но могу сказать, что сейчас у меня очень высокая уверенность. Я чувствую себя великолепно. Сегодняшний матч – лучший для меня на этом турнире. Не знаю, был ли он лучшим на траве вообще или, скажем, по сравнению с прошлым годом. Я очень счастлив и вдохновлен тем, как сейчас играю».

Что изменилось за последние дни?

«Подача. Я начал чувствовать себя очень комфортно с подачей в матче против Рублёва. Как только ты входишь в хороший ритм на подаче, важно просто сохранить его, чувствовать мяч. На траве, когда ты хорошо подаешь, или ощущаешь, что подача идет, у тебя появляется больше уверенности и спокойствия при розыгрышах и на приёме. Комфорт на подаче дал мне нужное спокойствие, чтобы качественно играть на задней линии.

В первых раундах турнира было немного тяжело. Не знаю, связано ли это было с подбросом мяча или просто с ритмом. Я нашёл его в матче с Рублевым. Начал чувствовать мяч, процент попадания подач вырос. Я стал выигрывать больше очков с первой подачи. Начал лучше попадать по мячу, и это сильно помогло. Как только поймал ритм и стабильный подброс, подача стала заметно лучше».

О полуфинале против Тейлора Фритца

«Его сезон на траве в этом году очень успешен. Он показывает отличный теннис, его стиль хорошо подходит для игры на траве: плоские удары, агрессия, мощная подача. Я постараюсь сосредоточиться, показать лучший теннис. Постараюсь играть на таком же уровне, а может, и выше, чем сегодня. Если сыграю, как сегодня, у меня точно будут шансы. Так что я попытаюсь это сделать: играть агрессивно и не позволять ему доминировать. С нетерпением жду этот матч, потому что понимаю, что мне нужно прибавить, если хочу победить».

О серии из 23 побед подряд

«Я не хочу останавливаться на этом, просто хочу продолжать в том же духе. На каждом этапе сезона, в каждом матче мы формируем цели против конкретного соперника. Сейчас моя подача – это то, на что соперники делают ставку. Это то, с чем они пытаются справиться. И я рад этому. Как я уже говорил: 23 победы, но я не хочу на этом останавливаться.

Когда я начинаю получать удовольствие от матча, от момента – мой лучший теннис сам появляется. Ключ в том, что я вообще ни о чём не думал. Просто наслаждался каждой секундой на корте. Играть четвертьфинал Уимблдона – это подарок. Я старался по максимуму использовать время на центральном корте. Атмосфера была потрясающей».