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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Англия
08 июля 2025, 00:32 |
310
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»

Британский тренер – о Джордже Бесте

08 июля 2025, 00:32 |
310
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер Алекс Фергюсон высказался о легенде «Манчестер Юнайтед» Джордже Бесте.

«Он был таким фантастическим футболистом. Я думаю, что все в «Манчестер Юнайтед» считают Джорджа одним из лучших игроков всех времен. И я думаю, что именно таким мы должны его помнить.

В футбольных терминах, в этом клубе и в истории английского футбола, я бы сказал, что не было лучшего британского игрока.

Проблема только в том, что он никогда не играл в финале Евро или чемпионата мира. Игроки в такой ситуации лишены шанса быть оцененными среди самых выдающихся в истории», — сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Джордж Бест Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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