Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»

Легендарный тренер Алекс Фергюсон высказался о легенде «Манчестер Юнайтед» Джордже Бесте.

«Он был таким фантастическим футболистом. Я думаю, что все в «Манчестер Юнайтед» считают Джорджа одним из лучших игроков всех времен. И я думаю, что именно таким мы должны его помнить.

В футбольных терминах, в этом клубе и в истории английского футбола, я бы сказал, что не было лучшего британского игрока.

Проблема только в том, что он никогда не играл в финале Евро или чемпионата мира. Игроки в такой ситуации лишены шанса быть оцененными среди самых выдающихся в истории», — сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.