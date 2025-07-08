Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Британский тренер – о Джордже Бесте
Легендарный тренер Алекс Фергюсон высказался о легенде «Манчестер Юнайтед» Джордже Бесте.
«Он был таким фантастическим футболистом. Я думаю, что все в «Манчестер Юнайтед» считают Джорджа одним из лучших игроков всех времен. И я думаю, что именно таким мы должны его помнить.
В футбольных терминах, в этом клубе и в истории английского футбола, я бы сказал, что не было лучшего британского игрока.
Проблема только в том, что он никогда не играл в финале Евро или чемпионата мира. Игроки в такой ситуации лишены шанса быть оцененными среди самых выдающихся в истории», — сказал Фергюсон.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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