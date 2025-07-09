Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин

9 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части женского одиночного разряда.

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах одолела «нейтралку» Людмилу Самсонову.

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Ига впервые в своей карьере пробилась в полуфинал Уимблдона-2025 и в девятый раз на Grand Slam. Свентек поборется за шестой решающий поединок на слэмах.

Швейцарка Белинда Бенчич разобралась с еще одной россиянкой Миррой Андреевой, одержав победу на двух тай-брейках.

Для Бенчич это будет второй полуфинал на мейджорах и первый на Уимблдоне. Свой первый полуфинальный матч на слэмах она провела в 2019 годну на Открытом чемпионате США.

Ранее Свентек и Бенчич играли между собой четыре раз. Счет 3:1 в пользу польки. Ига и Белинда в третий раз встретятся между собой на GS. На US Open 2021 в 1/8 финала победу одержала Бенчич, а на Уимблдоне-2023 в четвертом раунде выиграла Свентек.

Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошли Арина Соболенко и Аманда Анисимова.

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Уимблдон-2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

09.07, 15:00. Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)

09.07, 15:30 Ига Свентек [8] – Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5

Уимблдон-2025. Пары 1/2 финала

10.07, 15:30. Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [13]

10.07, 17:00. Белинда Бенчич – Ига Свентек [8]

Сетка плей-офф

Инфографика

Видеообзор матча Ига Свентек – Людмила Самсонова

Видеообзор матча Мирра Андреева – Белинда Бенчич