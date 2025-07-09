Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Уимблдон
09 июля 2025, 18:59 |
2297
11

Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин

9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву

09 июля 2025, 18:59 |
2297
11
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

9 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части женского одиночного разряда.

Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах одолела «нейтралку» Людмилу Самсонову.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига впервые в своей карьере пробилась в полуфинал Уимблдона-2025 и в девятый раз на Grand Slam. Свентек поборется за шестой решающий поединок на слэмах.

Швейцарка Белинда Бенчич разобралась с еще одной россиянкой Миррой Андреевой, одержав победу на двух тай-брейках.

Для Бенчич это будет второй полуфинал на мейджорах и первый на Уимблдоне. Свой первый полуфинальный матч на слэмах она провела в 2019 годну на Открытом чемпионате США.

Ранее Свентек и Бенчич играли между собой четыре раз. Счет 3:1 в пользу польки. Ига и Белинда в третий раз встретятся между собой на GS. На US Open 2021 в 1/8 финала победу одержала Бенчич, а на Уимблдоне-2023 в четвертом раунде выиграла Свентек.

Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошли Арина Соболенко и Аманда Анисимова.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

09.07, 15:00. Мирра Андреева [7] – Белинда Бенчич – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)
09.07, 15:30 Ига Свентек [8] – Людмила Самсонова [19] – 6:2, 7:5

Уимблдон-2025. Пары 1/2 финала

10.07, 15:30. Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [13]
10.07, 17:00. Белинда Бенчич – Ига Свентек [8]

Сетка плей-офф

Инфографика

Видеообзор матча Ига Свентек – Людмила Самсонова

Видеообзор матча Мирра Андреева – Белинда Бенчич

По теме:
Синнер одолел Шелтона и стал третьим полуфиналистом Уимблдона-2025
Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Выбила россиянку. Видеообзор матча
Ига Свентек – Людмила Самсонова. Четвертьфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Уимблдон-2025 статистические расклады Ига Свёнтек Людмила Самсонова Белинда Бенчич Мирра Андреева Арина Соболенко Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09 июля 2025, 08:56 0
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»

Боксер вспомнил срыв боя с Дюбуа

Шахтер выходит на новый рынок. Какие перспективы за этим скрываются
Футбол | 09 июля 2025, 12:25 30
Шахтер выходит на новый рынок. Какие перспективы за этим скрываются
Шахтер выходит на новый рынок. Какие перспективы за этим скрываются

Турция может принести «горнякам» хороший доход, что особенно важно в год без Лиги чемпионов

Свентек разобралась с россиянкой и впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Теннис | 09.07.2025, 17:05
Свентек разобралась с россиянкой и впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Свентек разобралась с россиянкой и впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09.07.2025, 07:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Хоккей | 09.07.2025, 01:45
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Пі..рів з неіснуючої росії не стало. Це круто!
Ответить
+3
vvm2068
Може уже досить у кожному заголовку згадувати про тенісистів з країни агрессора? Ви що, якісь неповноцінні? Можна поводитись так, ніби вони нас зовсім не цікавлять, не помічати їх взагалі? А то тільки й новин про їх виліт, та поразки
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Муґунот Уух
Повітря стало чистіше, але ще залишилась смердюча кобила з бєларусіі
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
0
IQ144
Данііл Агарков, ти не боїшся, шо підкидаючи дрова в багаття ненавісті, ти не помітиш як з ненавістю прийдуть до тебе, з питанням, а чого це в тебе ім"я та прізвіще не українське і чи не пора очистити повітря від тебе? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
der_MaiStier
За правилами правопису zігануте мокше-монгольське біосміття і лукашисти пишуться з маленької літери. І ще цікаво, як з "sabalenka" виходить "соболенко" ? Лукашистський гермафродит - не українка
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 24
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
08.07.2025, 00:32
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
Зинченко приблизился к переходу в топ-клуб. 1-й шаг для трансфера сделан
07.07.2025, 21:32 5
Футбол
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем