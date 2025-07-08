ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
Француз – о Роналдо
Легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился мыслями о легенде сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо.
«Роналдо – лучший. Мы видим, как очень часто формируются очень великие игроки благодаря их уровню игры в крупных матчах.
Я был особенно впечатлен им во время тренировок. Он так легко владел мячом, что это было невероятно.
Иногда он раздражал людей, но это было частью его личности – раздражать людей время от времени – даже в повседневной жизни, не на поле. Он номер один», – сказал Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
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