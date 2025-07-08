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08 июля 2025, 23:44 |
379
0

ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»

Француз – о Роналдо

08 июля 2025, 23:44 |
379
0
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился мыслями о легенде сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо.

«Роналдо – лучший. Мы видим, как очень часто формируются очень великие игроки благодаря их уровню игры в крупных матчах.

Я был особенно впечатлен им во время тренировок. Он так легко владел мячом, что это было невероятно.

Иногда он раздражал людей, но это было частью его личности – раздражать людей время от времени – даже в повседневной жизни, не на поле. Он номер один», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Зинедин Зидан Роналдо Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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