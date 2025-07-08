В среду, 9 июля, состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «ФКСБ» и андоррским «Интером Эскальдес». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

ФКСБ

По итогам чемпионата Румынии сезона 2024/25 коллектив набрал 52 балла (учитывая сокращение очков перед участием в чемпионской группе) и стал победителем турнира, опередив ближайших преследователей на 9 зачетных пунктов. Это чемпионство стало 28-м в истории клуба. В кубке страны команда вылетела еще на стадии группового этапа, а вот в июльской игре за Суперкубок Румынии «ФКСБ» победил «ЧФР Клуж» со счетом 2:1. Также в прошлом сезоне коллектив участвовал в Лиге Европы, однако покинул турнир после поражения против «Лиона» в 1/8 финала.

Интер Эскальдес

В андоррской Примере коллектив завоевал 62 очка за 27 поединков, что позволило ему опередить ближайших преследователей на 7 баллов и стать чемпионом страны. Также команда завоевала Кубок Андорры, минимально одолев в финале «АК Эскальдес». В прошлом году клуб также принимал участие в отборе Лиги конференций, однако там уступил греческому «АЭКу» во втором квалификационном раунде.

Интересные факты

«Интер Эскальдес» владеет лучшей атакой и обороной в чемпионате Андорры. За 27 игр клуб забил 84, а пропустил всего 19 мячей.

«ФКСБ», в свою очередь, имеет лучшие показатели в чемпионской группе румынской лиги – 18 забитых и 9 пропущенных голов за 10 игр.

Беспроигрышная серия «ФКСБ» продолжается уже 11 игр. В последний раз коллектив проигрывал «Лиону» в Лиге Европы.

Прогноз

Я поставлю на победу ФКСБ с форой -3 и коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua ФКСБ Интер Эскальдес ФКСБ с форой -3 1.71 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.