ФКСБ – Интер Эскальдес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Матч начнется 9 июля в 20:30 по Киеву
В среду, 9 июля, состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским «ФКСБ» и андоррским «Интером Эскальдес». По киевскому времени игра начнется в 20:30.
ФКСБ
По итогам чемпионата Румынии сезона 2024/25 коллектив набрал 52 балла (учитывая сокращение очков перед участием в чемпионской группе) и стал победителем турнира, опередив ближайших преследователей на 9 зачетных пунктов. Это чемпионство стало 28-м в истории клуба. В кубке страны команда вылетела еще на стадии группового этапа, а вот в июльской игре за Суперкубок Румынии «ФКСБ» победил «ЧФР Клуж» со счетом 2:1. Также в прошлом сезоне коллектив участвовал в Лиге Европы, однако покинул турнир после поражения против «Лиона» в 1/8 финала.
Интер Эскальдес
В андоррской Примере коллектив завоевал 62 очка за 27 поединков, что позволило ему опередить ближайших преследователей на 7 баллов и стать чемпионом страны. Также команда завоевала Кубок Андорры, минимально одолев в финале «АК Эскальдес». В прошлом году клуб также принимал участие в отборе Лиги конференций, однако там уступил греческому «АЭКу» во втором квалификационном раунде.
Интересные факты
- «Интер Эскальдес» владеет лучшей атакой и обороной в чемпионате Андорры. За 27 игр клуб забил 84, а пропустил всего 19 мячей.
- «ФКСБ», в свою очередь, имеет лучшие показатели в чемпионской группе румынской лиги – 18 забитых и 9 пропущенных голов за 10 игр.
- Беспроигрышная серия «ФКСБ» продолжается уже 11 игр. В последний раз коллектив проигрывал «Лиону» в Лиге Европы.
Прогноз
Я поставлю на победу ФКСБ с форой -3 и коэффициентом 1.71.
20:30
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