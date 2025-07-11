Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФКСБ – Интер Эскальдес – 3:1. В Бухаресте довольны. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
ФКСБ
09.07.2025 20:30 – FT 3 : 1
Интер Эскальдес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2025, 03:50 | Обновлено 11 июля 2025, 03:59
7
0

ФКСБ – Интер Эскальдес – 3:1. В Бухаресте довольны. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 03:50 | Обновлено 11 июля 2025, 03:59
7
0
ФКСБ – Интер Эскальдес – 3:1. В Бухаресте довольны. Видео голов и обзор
ФКСБ

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Румынский ФКСБ (бывший Стяуа) обеспечил себе перевес над командой Интер Эскальдес из Андорры (3:1).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 9 июля

ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра) – 3:1

Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (пен), Стефанеску, 53 – Херманн, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Интер Эскальдес).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Штефэнеску (ФКСБ).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Дариус Олару (ФКСБ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Микулеску (ФКСБ).
По теме:
Шелбурн – Линфилд – 1:0. Дерби ирландского острова. Видео гола и обзор
Лудогорец – динамо минск – 1:0. Забили на 87 мин. Видео гола и обзор
Жальгирис – Хамрун Спартанс – 2:0. Соперник для Динамо. Видео голов и обзор
ФКСБ (Стяуа) Бухарест видео голов и обзор Лига чемпионов Интер Эскальдес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10 июля 2025, 22:59 11
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы

Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
Футбол | 10 июля 2025, 07:00 3
Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова

«Болонья» интересуется Кевином

Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Футбол | 10.07.2025, 10:15
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Боснийский полузащитник сделал выбор между Динамо Киев и Динамо Загреб
Футбол | 11.07.2025, 04:55
Боснийский полузащитник сделал выбор между Динамо Киев и Динамо Загреб
Боснийский полузащитник сделал выбор между Динамо Киев и Динамо Загреб
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Футбол | 10.07.2025, 18:05
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
09.07.2025, 07:02 3
Бокс
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
09.07.2025, 01:50
Бокс
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 5
Футбол
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
09.07.2025, 06:44 2
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 36
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 9
Футбол
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем