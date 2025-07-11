09.07.2025 20:30 – FT 3 : 1
Лига чемпионов11 июля 2025, 03:50 | Обновлено 11 июля 2025, 03:59
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ФКСБ – Интер Эскальдес – 3:1. В Бухаресте довольны. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 03:50 | Обновлено 11 июля 2025, 03:59
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Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Румынский ФКСБ (бывший Стяуа) обеспечил себе перевес над командой Интер Эскальдес из Андорры (3:1).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 9 июля
ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра) – 3:1
Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (пен), Стефанеску, 53 – Херманн, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Интер Эскальдес).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Штефэнеску (ФКСБ).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Дариус Олару (ФКСБ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Микулеску (ФКСБ).
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