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Уимблдон
09 июля 2025, 06:53 |
52
0

Флавио Коболли – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

09 июля 2025, 06:53 |
52
0
Флавио Коболли – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

9 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 17:00 по Киву на центральный корт выйдут Флавио Коболли (Италия, ATP 24) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

📺 Видеотрансляция

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Флавио Коболли Новак Джокович смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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