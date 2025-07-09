Уимблдон09 июля 2025, 06:53 |
52
0
Флавио Коболли – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
09 июля 2025, 06:53 |
52
0
9 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 17:00 по Киву на центральный корт выйдут Флавио Коболли (Италия, ATP 24) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 июля 2025, 01:23 0
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Футбол | 08 июля 2025, 13:19 2
«Ужгород» может воспользоваться проблемами «Миная»
Теннис | 08.07.2025, 22:20
Футбол | 09.07.2025, 07:38
Волейбол | 08.07.2025, 17:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2025, 07:41 3
07.07.2025, 00:40 1
07.07.2025, 17:57 4
07.07.2025, 08:26 1
07.07.2025, 07:56 3
07.07.2025, 14:19 1
07.07.2025, 12:46 3
07.07.2025, 07:08