Флавио Коболли – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 17:00 по Киву на центральный корт выйдут Флавио Коболли (Италия, ATP 24) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

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