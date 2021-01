Тони Кроос провел 300 матчей в составе Реала

В поединке 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл в безголевую ничью с «Осасуной».

Встреча в Памплоне стала юбилейной для полузащитника «галактикос» Тони Крооса, который провел 300-й матч за «Реал» во всех турнирах.

При этом Кроос является вторым немецким футболистом, добившимся такого показателя в мадридском клубе. 308 матчей в составе «Реала» провел немец Ульрих Штилике, который выступал за «Королевский клуб» в 1977 – 1985 годах.

