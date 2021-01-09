Реал не сумел забить «на льду Осасуны» и потерял очки

В 18-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде играл против аутсайдера «Осасуны».
Несмотря на то, что соперник занимает 19-е место, мадридская команда не сумела забить «Осасуне» и поединок завершился вничью 0:0. При этом состояние поля после обильных снегопадов в Испании оставляет желать лучшего.
«Реал» набрал 37 очков и на 1 пункт отстает от лидера «Атлетико», который имеет 3 матча в запасе.
Андрей Лунин провел матч на лавке запасных.
Чемпионат Испании. 18-й тур
Осасуна - Реал 0:0
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Источник — Sport.ua
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