18-й тур
Осасуна
0 : 0
Реал Мадрид
09.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал не сумел забить «на льду Осасуны» и потерял очки

Командам непросто играть в футбол на таком газоне

  • 09.01.2021 23:51
  • 1118 просмотров
  • 5 комментариев
Реал не сумел забить «на льду Осасуны» и потерял очки
© AS

В 18-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде играл против аутсайдера «Осасуны».

Несмотря на то, что соперник занимает 19-е место, мадридская команда не сумела забить «Осасуне» и поединок завершился вничью 0:0. При этом состояние поля после обильных снегопадов в Испании оставляет желать лучшего.

«Реал» набрал 37 очков и на 1 пункт отстает от лидера «Атлетико», который имеет 3 матча в запасе.

Андрей Лунин провел матч на лавке запасных.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Осасуна - Реал 0:0

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 10.01.2021 00:49
    +1
    Не знаю, президент Інгульця ніяких протестів не подавав, гроши на рахунок поступили, Рінат доволен, Паворознюк доволен, шо вам не подобається?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 10.01.2021 00:45
    +1
    Так а чому матч не відмінили? вчиться в Ахметова-Павелка як треба матчі проводити, деревня!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 10.01.2021 00:45
    +1
    Реалу нужно поучиться у ШД, как побеждать в подобных условиях... Подошли к полю, потрогали газон лапкой и :"аааааАааа! Холодно! Мы так не играем...!" - и всё, сопернику - технарь. А Реал - придурки, ещё и на поле вышли, и даже играли!
    Ссылка
    JV
      JV, 10.01.2021 00:41
    0
    Даже Реал играл на подмерзлом поле а не как некоторые кабинетно ноют и получают победы..
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 10.01.2021 00:13
    -3
    Реал осаснул где этот пидридист который писал что среал это звери? Заметно
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 10.01.2021 00:49
    +1
    Не знаю, президент Інгульця ніяких протестів не подавав, гроши на рахунок поступили, Рінат доволен, Паворознюк доволен, шо вам не подобається?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 10.01.2021 00:45
    +1
    Так а чому матч не відмінили? вчиться в Ахметова-Павелка як треба матчі проводити, деревня!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 10.01.2021 00:45
    +1
    Реалу нужно поучиться у ШД, как побеждать в подобных условиях... Подошли к полю, потрогали газон лапкой и :"аааааАааа! Холодно! Мы так не играем...!" - и всё, сопернику - технарь. А Реал - придурки, ещё и на поле вышли, и даже играли!
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 10.01.2021 00:41
    0
    Даже Реал играл на подмерзлом поле а не как некоторые кабинетно ноют и получают победы..
    Ссылка
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