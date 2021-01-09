Действующий чемпион Испании свой поединок в рамках восемнадцатого тура испанской Ла Лиги будет проводить на поле одного из аутсайдеров текущего сезона. «Галактикос» сумели обрести уверенность в своем поведении на футбольном поле, на фоне неудачного старта сезона, но далеко не в каждом матче им удается добывать безальтернативные победы. Наиболее резонансные результаты от подопечных Зидана приходили именно после матчей против серьезно отстающих команд, но есть ли поводы ждать подвоха со стороны «Реала» на этот раз?

«Осасуна»



Футболисты Ягоба Аррасате в новом футбольном году, мягко говоря, не радуют фанатов достойными результатами. «Красным» уверенно дается только продвижение по сетке национального Кубка, где они накануне сумели сделать второй шаг в матче против команды из третьей лиги (Сегунды B). Однако далеко не так однозначна в своем поведении в зоне вылета «Осасуна». К предстоящему поединку представители Памплоны подойдут на фоне серии из четырех матчей без поражений, а один из ничейных результатов был добыт против «Реала Сосьедад» (1:1), который в этом сезоне уже останавливал мадридский клуб (0:0).



Наибольшая интрига заключается в ответе на вопрос о готовности коллектива, который не ставит на сезоне каких-то заоблачных задач, играть два матча за одну неделю. У испанских клубов был отдых на рождественской неделе, однако новогодние праздники подобным не отметились, поэтому подопечные Аррасате явно не будут свежи в ногах, пусть и играли против «Олота» (3:0) в экспериментальном составе.

«Реал»



У чемпиона страны нет поводов на столь ранней стадии вступать в борьбу за Кубок Испании, поэтому мадридский «Реал» в спокойном темпе восстанавливался после успеха в достаточно энергозатратной игре против «Сельты» из Виго (2:0). Коллектив Зидана действительно удивил, когда в конце 2020 года сменил подход и отношение к поединкам, выдав на фоне выхода в плей-офф Лиги чемпионов затяжную серию из победных поединков. Разве что «Эльче» незадолго до Нового года обыграть не удалось (1:1).



Не стоит забывать, что все внимание «сливочных» сейчас приковано к положению команд в турнирной таблице. «Реал» уже успел обеспечить себе достаточно уверенную позицию в лидирующей гонке, а каталонской «Барселоне» придется поразмыслить над тем, как ликвидировать отставание в два очка. Однако «галактикос» больше должно интересовать то, как нивелировать преимущество «Атлетико» по потерянным очкам. Победа в мадридском дерби была в этом плане крайне важной, но речь идет о еще восьми пунктах потенциального разрыва.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Осасуны», и завершилась победой «сливочных» со счетом 4:1.

Последние пять матчей на своем поле принесли «Осасуне» всего два набранных балла. Однако нельзя не отметить тот факт, что в новом сезоне команда Аррасате отпустила со своей арены без пропущенного мяча лишь севильский «Бетис» (0:2).

Выездные поединки в текущем сезоне «Реалу» даются намного тяжелее, чем домашние. Коллектив Зидана нередко теряет концентрацию в матчах против заведомо менее статусных команд, поэтому свои ворота в неприкосновенности сохранял только в ответственных поединках.

Ориентировочные составы

«Осасуна»: Эррера – Крус, Д. Гарсия, Аридан, Видаль – Монкайола – Р. Гарсия, Перес, Кальво, Барха – Кальери.

«Реал»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Начо – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Васкес.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в предстоящем поединке у «Реала» не должно возникнуть проблем как с достижением результата, так и с количеством забитых мячей. В таких условиях, ставка «Реал Мадрид. ТБ 2.0» за 2.08 от Parimatch выглядит достойным предложением.



9 января, суббота