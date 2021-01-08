ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич

Полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии, перейдя из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич».
Договор 33-летнего шотландца с его новым клубом будет действовать 18 месяцев.
В нынешнем сезоне АПЛ бывший конкурент Андрея Ярмоленко отыграл лишь 3 матча АПЛ (если учитывать другие турниры: 6 игр, 2 гола).
Ранее Снодграсс играл за «Лидс», «Норвич», «Халл Сити» и «Астон Виллу».
Check out the best snaps from Robert Snodgrass' first day as a Baggie 📸@robsnodgrass7 | #WBA— West Bromwich Albion (@WBA) January 8, 2021
Snodgrass is a Baggie 🔵⚪@MonsterEnergy | #WBA pic.twitter.com/Egwdfl9KEm— West Bromwich Albion (@WBA) January 8, 2021
Источник — ФК Вест Бромвич
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Разве что конкуренты за скамейку...
Заруба пенсионеров в футбольном плане)
Ни один, ни другой не нужен клубу.
Обоих нужно продать, разгрузить зарплатную ведомость и дать молодому парню шанс.
Заруба пенсионеров в футбольном плане)
Ни один, ни другой не нужен клубу.
Обоих нужно продать, разгрузить зарплатную ведомость и дать молодому парню шанс.
Разве что конкуренты за скамейку...
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