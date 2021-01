ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич

Полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии, перейдя из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич».

Договор 33-летнего шотландца с его новым клубом будет действовать 18 месяцев.

В нынешнем сезоне АПЛ бывший конкурент Андрея Ярмоленко отыграл лишь 3 матча АПЛ (если учитывать другие турниры: 6 игр, 2 гола).

Ранее Снодграсс играл за «Лидс», «Норвич», «Халл Сити» и «Астон Виллу».

Check out the best snaps from Robert Snodgrass' first day as a Baggie 📸@robsnodgrass7 | #WBA