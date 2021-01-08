ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич

Шотландский полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии

  • 08.01.2021 21:45
  • 2390 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич
© ФК Вест Бромвич. Роберт Снодграсс

Полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии, перейдя из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич».

Договор 33-летнего шотландца с его новым клубом будет действовать 18 месяцев.

В нынешнем сезоне АПЛ бывший конкурент Андрея Ярмоленко отыграл лишь 3 матча АПЛ (если учитывать другие турниры: 6 игр, 2 гола).

Ранее Снодграсс играл за «Лидс», «Норвич», «Халл Сити» и «Астон Виллу».

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Источник — ФК Вест Бромвич

(8 голосов)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 08.01.2021 22:17
    +1
    Ни один ни другой не играют, кто кому конкурент??
    Разве что конкуренты за скамейку...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.01.2021 22:06
    +2
    31-летний конкурирует с 33-летним.
    Заруба пенсионеров в футбольном плане)
    Ни один, ни другой не нужен клубу.
    Обоих нужно продать, разгрузить зарплатную ведомость и дать молодому парню шанс.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.01.2021 22:06
    +2
    31-летний конкурирует с 33-летним.
    Заруба пенсионеров в футбольном плане)
    Ни один, ни другой не нужен клубу.
    Обоих нужно продать, разгрузить зарплатную ведомость и дать молодому парню шанс.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.01.2021 22:17
    +1
    Ни один ни другой не играют, кто кому конкурент??
    Разве что конкуренты за скамейку...
    Ссылка
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