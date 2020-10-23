7-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Александрия
24.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.10.2020 22:25
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Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 24-го октября, состоится поединок седьмого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Александрию». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

К очередному туру национального первенства киевляне подошли во главе турнирной таблице. В прошлую субботу «бело-синие» одержали победу во Львове над «Рухом» (2:0), а затем с поражения стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив «Ювентусу» (0:2). Примечательно, что в мид-уик «Динамо» потерпело первое поражение под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу. «Александрия» в прошлом туре стала участником захватывающего противостояния. В первом тайме матча с «Ингульцом» команда Владимира Шарана вела со счетом 4:0, но затем пропустила три гола и едва не потеряла очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».

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Александр Снитко, Sport.ua

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