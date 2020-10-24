Динамо - Александрия - 1:0. Видео гола и обзор матча

В 17:00 стартовал матч 7-го тура УПЛ между «Динамо» и «Александрией». В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор матча.
Динамо - Александрия. Обзор матча
Динамо - Александрия 1:0. Гол Попова
Динамо - Александрия. Удаление Шапаренко
События матча
|90'
|Николай Шапаренко (Динамо Киев) получает красную карточку.
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.