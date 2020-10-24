7-й тур
Динамо Киев
1 : 0
Александрия
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Удаление Шапаренко? Зачем судья пошел смотреть VAR?»

Наставник «Динамо» дал пресс-конференцию после победы над «Александрией»

  • 24.10.2020 20:01
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ЛУЧЕСКУ: «Удаление Шапаренко? Зачем судья пошел смотреть VAR?»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после победы в матче 7-го тура УПЛ над «Александрией» (1:0):

– Начали мы очень хорошо. Могли и второй гол забивать, и третий. Слишком легко всё нам давалось, но наши футболисты эти моменты у ворот «Александрии» упускали, и при этом думали, что так будет и дальше. Потом они расслабились, почувствовали, что игра им дается легко. Начались потери мяча. Соперник, в итоге, почувствовал уверенность, поймал кураж.

Ну а во втором тайме стала сказываться накопившаяся усталость – очень много матчей ребята провели за клуб и за сборные в течение последнего отрезка времени. И у нас было слишком мало времени было на восстановление.

Но победа есть победа, она дает позитивные эмоции в плане подготовке к матчу Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

– Прокомментируйте проведенные вами замены.

– Они были запланированными. Я распределил игровое время между футболистами. Кто-то вошел в игру лучше, кто-то – похуже. Но это я обычно обсуждаю с игроками в раздевалке.

– Когда можно ожидать появления новичков «Динамо» в заявках на матчи?

– У нас 25 полевых игроков. Они должны быть готовы в любой моменты войти в игру. Что касается новичков, то Клейтон приехал к нам, не имея на протяжении длительного времени игровой практики. Ему надо подтянуться. Он прибавляет от тренировки к тренировке. Но его уровень пока недостаточно соответствует тем матчам, которые мы проводим.

То же самое касается Белуце – в своем клубе он не играл, а лишь тренировался. Ему также необходимо время на адаптацию.

К сожалению, в период матчей сборных в нашем распоряжении остается так мало футболистов, что мы не можем провести спарринги, чтобы посмотреть в них этих футболистов. А на данном этапе, играя в таком ритме, я не могу брать на себя ответственность и менять многих игроков, ставя в состав новичков. Нужно время на их адаптацию.

Повторюсь, у нас много футболистов в обойме – 25 полевых игроков. Все они важные для меня. Вчера большая группа должна была играть за дубль. Но мы решили ими не рисковать, чтобы они не заразились коронавирусом накануне матча в Лиге чемпионов.

– Считаете ли вы справедливым удаление Шапаренко?

– Не знаю, что сказать. Судья был рядом, а потом пошел смотреть VAR. Зачем это делать, если он был рядом и всё видел?

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 24.10.2020 20:13
    +4
    Как по мне. Удаление было по делу.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 24.10.2020 20:13
    +4
    Как по мне. Удаление было по делу.
    Ссылка
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