ЛУЧЕСКУ: «Удаление Шапаренко? Зачем судья пошел смотреть VAR?»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после победы в матче 7-го тура УПЛ над «Александрией» (1:0):

– Начали мы очень хорошо. Могли и второй гол забивать, и третий. Слишком легко всё нам давалось, но наши футболисты эти моменты у ворот «Александрии» упускали, и при этом думали, что так будет и дальше. Потом они расслабились, почувствовали, что игра им дается легко. Начались потери мяча. Соперник, в итоге, почувствовал уверенность, поймал кураж.

Ну а во втором тайме стала сказываться накопившаяся усталость – очень много матчей ребята провели за клуб и за сборные в течение последнего отрезка времени. И у нас было слишком мало времени было на восстановление.

Но победа есть победа, она дает позитивные эмоции в плане подготовке к матчу Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

– Прокомментируйте проведенные вами замены.

– Они были запланированными. Я распределил игровое время между футболистами. Кто-то вошел в игру лучше, кто-то – похуже. Но это я обычно обсуждаю с игроками в раздевалке.

– Когда можно ожидать появления новичков «Динамо» в заявках на матчи?

– У нас 25 полевых игроков. Они должны быть готовы в любой моменты войти в игру. Что касается новичков, то Клейтон приехал к нам, не имея на протяжении длительного времени игровой практики. Ему надо подтянуться. Он прибавляет от тренировки к тренировке. Но его уровень пока недостаточно соответствует тем матчам, которые мы проводим.

То же самое касается Белуце – в своем клубе он не играл, а лишь тренировался. Ему также необходимо время на адаптацию.

К сожалению, в период матчей сборных в нашем распоряжении остается так мало футболистов, что мы не можем провести спарринги, чтобы посмотреть в них этих футболистов. А на данном этапе, играя в таком ритме, я не могу брать на себя ответственность и менять многих игроков, ставя в состав новичков. Нужно время на их адаптацию.

Повторюсь, у нас много футболистов в обойме – 25 полевых игроков. Все они важные для меня. Вчера большая группа должна была играть за дубль. Но мы решили ими не рисковать, чтобы они не заразились коронавирусом накануне матча в Лиге чемпионов.

– Считаете ли вы справедливым удаление Шапаренко?

– Не знаю, что сказать. Судья был рядом, а потом пошел смотреть VAR. Зачем это делать, если он был рядом и всё видел?