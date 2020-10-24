7-й тур
Динамо Киев
1 : 0
Александрия
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Стали единоличными. Динамо в Киеве с минимальным счетом одолело Александрию

Победу киевлянам принес точный удар Попова на 1-й минуте

  • 24.10.2020 18:56
  • 6426 просмотров
  • 108 комментариев
Стали единоличными. Динамо в Киеве с минимальным счетом одолело Александрию
© ФК Динамо Киев

«Динамо» на поединок 7-го тура Премьер-лиги против «Александрии» выходило уже зная, что «Шахтер» и «Ворскла» разделили очки, так что у киевлян была особая мотивация одержать победу и стать единоличным лидером. Но сделать это было непросто, ведь между матчами Лиги чемпионов и чемпионата у них всего лишь три дня отдыха.

Мирча Луческу остался верен своим принципам, и после еврокубкового поединка с «Ювентусом» (0:2) провел четыре плановые замены. На скамейке запасных остались Забарный, Супряга, Шапаренко и Караваев, их заменили Попов, Сирота, Родригеш и Гармаш. Для последнего этот матч стал первым после возвращения из аренды в Турции.

А Владимир Шаран, который в прошлом туре вынужденно ввел в состав дублеров, остался доволен их действиями, и сделал лишь три изменения в стартовом составе. Из-за удаления в прошлом туре не играл Лучкевич, его заменил Задерака. В ворота вернулся Панькив, а на позицию единственного нападающего тренер «Александрии» выпустил Артема Ситало.

«Динамо» открыло счет уже на 50-й секунде матча. Буяльский заработал штрафной, который хозяева быстро разыграли: Миколенко на замахе обыграл защитника и с левого фланга навесил во вратарскую, где Денис Попов выше всех прыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот гостей. Поведя в счете, киевляне не сбавили оборотов и имели еще несколько возможностей забить второй быстрый гол, однако Буяльскому дважды не повезло: сначала надежно сыграл Панькив, а во втором эпизоде Виталию банально не хватило точности.

У «Александрии» в атаке мало что получалось. Единственный более-менее неплохой момент в первом тайме был у Ситало на 40-й минуте, но после удара Артема мяч зацепил сетку с обратной стороны. На перерыв команды уходили с минимальным преимуществом хозяев в счете, гости оставались в игре и все еще могли рассчитывать на очки.

«Динамо» во втором тайме продолжило контролировать игру. Было видно, что обеим командам не хватало свежести: киевлянам в большей мере из-за напряженного графика, а александрийцы после карантина пребывали не в лучших физических кондициях. В связи с этим обе команды много фолили, за что главный арбитр Максим Козыряцкий раздавал направо и налево заслуженные «горчичники».

На 70-й минуте спас «Александрию» от второго пропущенного мяча Панькив. Сначала голкипер опередил вышедшего на замену Супрягу, которого на свидание проникающим пасом выводил Шапаренко, и ногой в падении выбил мяч. Но на подборе был Вербич, и Юрий за мгновение до удара сумел дотянуться до мяча рукой. В том эпизоде страж ворот едва не получил травму, но, к счастью, помощи врачей и выхода Вячеслава Борисенко не понадобилось.

Опасности воротам команды Шарана создавали не только вышедшие на замену игроки, но и Виктор Цыганков. Лидеру «бело-синих» помешал отличиться тот же Панькив, который явно не только отдыхал на самоизоляции. А за 4 минуты до конца основного времени Виктор вывел Супрягу на ударную позицию, но после удара форварда мяч пролетел рядом с дальней штангой.

А компенсированное время «Динамо» доигрывало в меньшинстве. Шапаренко грубо сыграл в подкате против Безбородько и едва не нанес сопернику травму. Рефери сначала показал желтую карточку, но затем воспользовался подсказкой видеоассистента, пошел смотреть видеоповтор и в итоге изменил свое решение на более строгий приговор, удалив полузащитника с поля.

И в численном большинстве «Александрии» удалось создать свой лучший момент в матче. Ковалец с правого фланга навесил в штрафную на Стецкова, тот пробил головой по воротам, но Бущан отбил мяч, а затем оказавшийся рядом Попов вынес мяч из опасной зоны.

1:0 – «Динамо» берет три очка и становится единоличным лидером чемпионата. Уже в следующую среду киевляне проведут один из важнейших еврокубковых матчей в этом сезоне, команда Мирчи Луческу в Будапеште померятся силами с «Ференцварошем» Сергея Реброва.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Денис Попов (1)

Карлос Де Пена (21), Жерсон Родригес (33), Томаш Кендзёра (42), Денис Попов (41), Сергей Сидорчук (82) – Василий Грицук (48), Тимур Стецьков (57), Александр Мельник (77), Валерий Бондаренко (93)

Николай Шапаренко (89, грубая игра)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 69), Сергей Сидорчук, Денис Гармаш (Николай Шапаренко, 46), Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 83), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 69), Виктор Цыганков, Жерсон Родригес (Владислав Супряга, 46)

«Александрия»: Юрий Панькив, Максим Задерака (Тимур Стецьков, 46), Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Aлександр Мельник, Богдан Мышенко (Кирилл Ковалец, 80), Максим Третьяков (Денис Безбородько, 72), Василий Грицук (Дмитрий Гречишкин, 54), Никита Дудка (Андрей Глоба, 80), Артем Ситало

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    heImsman
    online
      heImsman, 24.10.2020 20:21
    0
    Хороший старт, хороший очковый задел. Кроты где-то сзади нюхают пыль.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 20:19
    0
    Maks7777, 24.10.2020 20:11
    вам Реброву невлитеть по крупному ,а вы какой-то победе над вторым составом Александрии радуетесь ,как будто гранда Лугано обыграли
    "невлитеть"
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:14
    0
    Frank Piter, 24.10.2020 19:55
    Предлагаю заскринить таблицы прошлых лет Из 13 лет 8 лет у власти был Виктор Петухович
    Минимум 2 чемпионства АБСОЛЮТНО ЛЕВЫЕ.
    Твоё появление на свет, долбоящер ты дырявый, абсолютно левое
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 24.10.2020 20:12
    -1
    Сергей Ерофеенко, 24.10.2020 20:09
    Он ее уже нормально выпил, аж нифига не видит
    Ты нагнал самогона среда не за горами?горе от позора с венграми чем то заливать то надо будет!!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 20:11
    0
    Andre066, 24.10.2020 19:40
    У кротов 7 игр 8 мячей пропущено. Защита и воротник у них решето! От реала автобус во втором тайме спас,в Киеве реал им сполна в5ернет должок как Аталанта Пока они спецы по аутсайдеру. Чую над Реалом единственная победа будет
    У тебя ковид небось, них..ра не чуешь
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 24.10.2020 20:11
    -1
    вам Реброву невлитеть по крупному ,а вы какой-то победе над вторым составом Александрии радуетесь ,как будто гранда Лугано обыграли
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 24.10.2020 20:09
    +1
    J0e777, 24.10.2020 19:23
    тимофеючка, ты успокойся, выпей бояры и пересматривай, как твои негры не могли весь второй тайм забить Ворскле, которая играла вдесятером
    Он ее уже нормально выпил, аж нифига не видит
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:55
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 24.10.2020 19:52
    Ну совершенно несбыточными, ведь за последние 13 лет Шахтер лишь трижды чемпионат выигрывал...а нет, ошибся, это про Динамо.
    Предлагаю заскринить таблицы прошлых лет Из 13 лет 8 лет у власти был Виктор Петухович
    Минимум 2 чемпионства АБСОЛЮТНО ЛЕВЫЕ.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 24.10.2020 19:52
    -4
    Frank Piter, 24.10.2020 19:49
    Как всегда донбассы живут несбыточными мечтами
    Ну совершенно несбыточными, ведь за последние 13 лет Шахтер лишь трижды чемпионат выигрывал...а нет, ошибся, это про Динамо.
    Ссылка
    Antar
      Antar, 24.10.2020 19:50
    -5
    Шахтёр и Динамо это Украина, это футбол, не нужно политизировать спорт, каждый должен отвечать за себя. Есть отдельные точки зрения, кто-то с ними согласен, а кто-то нет... но нужно уважать мнение каждого и быть выше этой всей грязи, которую раздувают внутри страны. Мы тут футбол обсуждаем, и любим зрелище на футбольном поле, Победы наших команд, а не то что вокруг... вместо того чтоб сплотится и болеть за всех кто представляет Украину и набирает очки в копилку, мы сами ругаемся между собой, от этого выигрывает только те кто развозит срач. Я лично болею за шахту, но мне бы очень хотелось чтоб Динамо тоже переодически было чемпионом, чтоб была нормальная конкуренция и так далее... надеюсь что Луческу в этом году поднимет Динамо с колен и сделает чемпионом, а Шахтёр сделает выводы, чтоб след 4-5 лет опять быть чемпионом)))))))
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:49
    -1
    K_Sarioglo@i.ua, 24.10.2020 19:48
    Это ненадолго, все равно в итоге чемпионат будет за Шахтером.
    Как всегда донбассы живут несбыточными мечтами
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 24.10.2020 19:48
    -5
    Это ненадолго, все равно в итоге чемпионат будет за Шахтером.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.10.2020 19:47
    +1
    який ти фан? ти фан вагіни
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.10.2020 19:45
    +5
    куда тимофеючка пропала? Боярой с горя заливается донбасос галимый?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:44
    +3
    Frank Piter, 24.10.2020 19:43
    Можно в Бородянке на поле возле аэродрома
    О, норм местяк, зовите Палкина у нас для него инфа есть
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 24.10.2020 19:43
    0
    lenares85, 24.10.2020 19:38
    Динамо летит на всех парусах к чемптонству чувствуется жажда к нему , думаю в этом году они станут. да игра пока не супер зрелищная , но Луческу шахтер 10 лет строил или 12
    5 лет до кубка уефа и 7 до 1/8 лч выхода
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:43
    +1
    Кстати с такими темпами Супряге не долго осталось основным
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:43
    +2
    JekFunny, 24.10.2020 19:39
    Или в Фастов
    Хотя не там за Колос топят
    Можно в Бородянке на поле возле аэродрома
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:43
    +2
    Andre066, 24.10.2020 19:40
    У кротов 7 игр 8 мячей пропущено. Защита и воротник у них решето! От реала автобус во втором тайме спас,в Киеве реал им сполна в5ернет должок как Аталанта Пока они спецы по аутсайдеру. Чую над Реалом единственная победа будет
    Не исключено
    Ну фанаты шахтера всем довольны . Чемпионство берут , Интер обыгрывают
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:43
    0
    lenares85, 24.10.2020 19:38
    Динамо летит на всех парусах к чемптонству чувствуется жажда к нему , думаю в этом году они станут. да игра пока не супер зрелищная , но Луческу шахтер 10 лет строил или 12
    Какие 10-12 лет? На 5 год выиграли КУ, на 6 вышли в 1/4 ЛЧ. Высшая точка до сих пор.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:21
    +18
    Maks7777, 24.10.2020 19:19
    Да ты б Сначала с командой с села разобрался чемпион ,а о ЛЧ я промолчу вам и и так там унижения хватает ,наверно всё церкви упц свечами обставили на гол в лч
    Медуза , если завтра Колос обойдет шахтер ? Ты топиться пойдешь ?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 19:07
    +17
    у Динамо лише 3 пропущених за 7 матчів! це круто!
    Ссылка
    heImsman
    online
      heImsman, 24.10.2020 19:03
    +17
    На каком месте быть кротам, решать Колосу.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:02
    +17
    Maks7777, 24.10.2020 19:01
    Это антифутбол а не игра,какие были перпуганые лица у сссынков когда второй состав Александрии зажал динамо,да это они
    Еще с колосом с села не играли сельские клубы любят нагибать динамо!!
    Здравствуй 5 место Копанки Поприветствуй лидера чемпа
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:19
    +14
    Frank Piter, 24.10.2020 19:17
    А ты слышал что и те болели за Ворсклу?
    Я помню в прошлом году смотрел домашний матч "копанки с Полтавой , в Харькове
    Так там 3 полтавских Кузьмича перекрикивали всю "домашнюю"арену юзовцев
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.10.2020 18:59
    +14
    zelia73, 24.10.2020 18:59
    кроме счёта--ничего хорошего
    для болельщиков шахтера да
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:23
    +13
    Maks7777, 24.10.2020 19:19
    Да ты б Сначала с командой с села разобрался чемпион ,а о ЛЧ я промолчу вам и и так там унижения хватает ,наверно всё церкви упц свечами обставили на гол в лч
    Так Колос завтра будет опережать Копанку
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:08
    +13
    Завтра Колос победит и МакС 777 утопится в бояре
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:07
    +13
    Maks7777, 24.10.2020 19:01
    Это антифутбол а не игра,какие были перпуганые лица у сссынков когда второй состав Александрии зажал динамо,да это они
    Еще с колосом с села не играли сельские клубы любят нагибать динамо!!
    Медуза ,иди абонемент на Банникова покупай
    Ссылка
    AK_228.
    online
      AK_228., 24.10.2020 19:00
    +13
    где ты шахтерская пистота-на первый второй расчитайся
    Ссылка
    Antar
      Antar, 24.10.2020 19:08
    +12
    Да, Динамо в чемпионате сильно оторвалось, шахтёр может и не догнать. Но очень интересно как Динамо сыграет с Барсой??? Я смотрел классико, Барса первый тайм выглядела лучше, но второй поплыла. Как по мне Реал сейчас сильней, надеюсь Луческу придумает как сыграть грамотно с испанцами и как минимум ничейку сделать.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:06
    +12
    serge_kr, 24.10.2020 19:05
    Чувствую разгром от Реброва в сл. матче
    В жо...е поди чувствуешь
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:06
    +12
    На минималках одержали дежурную победу
    В Украине мы первые, пора налаживать дела в ЛЧ
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 19:04
    +12
    оп, шлюхтарські ущербні нитіки вже тут
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 24.10.2020 19:19
    +11
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 19:06
    Дай Бог, у Реброва хотя бы команда классная, показывает красивый атакующий футбол.
    Мне кажется тимофеюк вообще не смотрит трансляции. Ты хоть пару игр глянь в отборе лч и потом пиши. Команда крепкая, но не атакующая, а котнратакующая.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:06
    +11
    Истерикой донбасских шлюх удовлетворен
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:04
    +11
    Maks7777, 24.10.2020 19:03
    А что так нервничаешь у вас там в молодёжке есть пацан волосатый возьмёте его
    Опять ты про волосатых пацанов. Сколько можно, пид...к?
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 19:03
    +11
    heImsman, 24.10.2020 19:03
    На каком месте быть кротам, решать Колосу.
    И Арендовцу
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 24.10.2020 18:58
    +11
    Красная левая. Была сначала игра в мяч. И ногу не отрывал от газона. Ни разу не красная.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 19:17
    +10
    heImsman, 24.10.2020 19:14
    Сегодня человек десять, проходящих мимо, там стояло.
    Обычная посещаемость шахтера
    Ссылка
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