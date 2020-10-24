Стали единоличными. Динамо в Киеве с минимальным счетом одолело Александрию

«Динамо» на поединок 7-го тура Премьер-лиги против «Александрии» выходило уже зная, что «Шахтер» и «Ворскла» разделили очки, так что у киевлян была особая мотивация одержать победу и стать единоличным лидером. Но сделать это было непросто, ведь между матчами Лиги чемпионов и чемпионата у них всего лишь три дня отдыха.

Мирча Луческу остался верен своим принципам, и после еврокубкового поединка с «Ювентусом» (0:2) провел четыре плановые замены. На скамейке запасных остались Забарный, Супряга, Шапаренко и Караваев, их заменили Попов, Сирота, Родригеш и Гармаш. Для последнего этот матч стал первым после возвращения из аренды в Турции.

А Владимир Шаран, который в прошлом туре вынужденно ввел в состав дублеров, остался доволен их действиями, и сделал лишь три изменения в стартовом составе. Из-за удаления в прошлом туре не играл Лучкевич, его заменил Задерака. В ворота вернулся Панькив, а на позицию единственного нападающего тренер «Александрии» выпустил Артема Ситало.

«Динамо» открыло счет уже на 50-й секунде матча. Буяльский заработал штрафной, который хозяева быстро разыграли: Миколенко на замахе обыграл защитника и с левого фланга навесил во вратарскую, где Денис Попов выше всех прыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот гостей. Поведя в счете, киевляне не сбавили оборотов и имели еще несколько возможностей забить второй быстрый гол, однако Буяльскому дважды не повезло: сначала надежно сыграл Панькив, а во втором эпизоде Виталию банально не хватило точности.

У «Александрии» в атаке мало что получалось. Единственный более-менее неплохой момент в первом тайме был у Ситало на 40-й минуте, но после удара Артема мяч зацепил сетку с обратной стороны. На перерыв команды уходили с минимальным преимуществом хозяев в счете, гости оставались в игре и все еще могли рассчитывать на очки.

«Динамо» во втором тайме продолжило контролировать игру. Было видно, что обеим командам не хватало свежести: киевлянам в большей мере из-за напряженного графика, а александрийцы после карантина пребывали не в лучших физических кондициях. В связи с этим обе команды много фолили, за что главный арбитр Максим Козыряцкий раздавал направо и налево заслуженные «горчичники».

На 70-й минуте спас «Александрию» от второго пропущенного мяча Панькив. Сначала голкипер опередил вышедшего на замену Супрягу, которого на свидание проникающим пасом выводил Шапаренко, и ногой в падении выбил мяч. Но на подборе был Вербич, и Юрий за мгновение до удара сумел дотянуться до мяча рукой. В том эпизоде страж ворот едва не получил травму, но, к счастью, помощи врачей и выхода Вячеслава Борисенко не понадобилось.

Опасности воротам команды Шарана создавали не только вышедшие на замену игроки, но и Виктор Цыганков. Лидеру «бело-синих» помешал отличиться тот же Панькив, который явно не только отдыхал на самоизоляции. А за 4 минуты до конца основного времени Виктор вывел Супрягу на ударную позицию, но после удара форварда мяч пролетел рядом с дальней штангой.

А компенсированное время «Динамо» доигрывало в меньшинстве. Шапаренко грубо сыграл в подкате против Безбородько и едва не нанес сопернику травму. Рефери сначала показал желтую карточку, но затем воспользовался подсказкой видеоассистента, пошел смотреть видеоповтор и в итоге изменил свое решение на более строгий приговор, удалив полузащитника с поля.

И в численном большинстве «Александрии» удалось создать свой лучший момент в матче. Ковалец с правого фланга навесил в штрафную на Стецкова, тот пробил головой по воротам, но Бущан отбил мяч, а затем оказавшийся рядом Попов вынес мяч из опасной зоны.

1:0 – «Динамо» берет три очка и становится единоличным лидером чемпионата. Уже в следующую среду киевляне проведут один из важнейших еврокубковых матчей в этом сезоне, команда Мирчи Луческу в Будапеште померятся силами с «Ференцварошем» Сергея Реброва.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Денис Попов (1)

Карлос Де Пена (21), Жерсон Родригес (33), Томаш Кендзёра (42), Денис Попов (41), Сергей Сидорчук (82) – Василий Грицук (48), Тимур Стецьков (57), Александр Мельник (77), Валерий Бондаренко (93)

Николай Шапаренко (89, грубая игра)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 69), Сергей Сидорчук, Денис Гармаш (Николай Шапаренко, 46), Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 83), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 69), Виктор Цыганков, Жерсон Родригес (Владислав Супряга, 46)

«Александрия»: Юрий Панькив, Максим Задерака (Тимур Стецьков, 46), Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Aлександр Мельник, Богдан Мышенко (Кирилл Ковалец, 80), Максим Третьяков (Денис Безбородько, 72), Василий Грицук (Дмитрий Гречишкин, 54), Никита Дудка (Андрей Глоба, 80), Артем Ситало

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА