Динамо Киев

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24.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Хозяева - между двух огней, гости – с серьезными пробоинами

  • 23.10.2020 17:06
  • 873 просмотра
  • 4 комментария
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо

В субботу, 24 октября, на «Олимпийском» состоится один из центральных матчей седьмого тура УПЛ: в гости к «Динамо» пожалует «Александрия».

Команда Луческу набрала неплохой ход в чемпионате и делит первое место с «Ворсклой». В минувшем туре «бело-синие» без «шума и пыли» одолели на выезде «Рух». Однако среди недели киевляне провели еще один поединок – более изнурительный и интенсивный – в стартовом туре группового этапа ЛЧ против «Ювентуса». Увы, та игра дивидендов вице-чемпиону Украины не принесла – поражение 0:2.

Учитывая, что уже в ближайшую среду киевлянам предстоит снова сыграть в чемпионской Лиге, Мирча Луческу наверняка в игре с александрийцами немного перетасует состав.

Из кадровых потерь у киевской команде все те же знакомые лица: Бурда и Тымчик.

«Александрия», занимающая на данный момент восьмое место в чемпионате, в прошлом туре провела яркий, но очень сложный матч против земляков из «Ингульца», добыв победу 4:3, причем по ходу матча александрийцы вели в четыре мяча. Тот поединок мог вообще не состояться, так как накануне игры в «Александрии» была вспышка коронавируса – сразу 27 человек (футболисты и сотрудники клуба) сдали позитивные тесты на COVID-19. Однако к матчу против «Динамо» практически все заболевшие вернулись в строй.

Тем не менее, гости не смогут задействовать в Киеве свой боевой состав. Хотя бы по той причине, что матч вынуждены пропустить ведущие полузащитники Лучкевич и Банада: у обоих дисквалификации. Также под вопросом участие в матче Ковальца.

Несмотря на статус «колючей» и неудобной команды, «Александрия» на выезде редко доставляет динамовцам настоящие проблемы. В рамках УПЛ в киевских матчах между этими соперниками александрийцы сумели добыть лишь одну ничью, остальные матчи заканчивались неизменными победами киевлян. Более того, самое крупное поражение «Александрии» в чемпионатах Украины тоже приходится именно на матч против «столичных» - 0:6.

Однако говорить о том, что в субботу на «Олимпийском» хозяева одержат легкую победу, вряд ли уместно. Все-таки нужно учитывать сложнейший турнирный график киевлян, ведь этот поединок будет для хозяев, словно прослойка сыра в гамбургере: между двух матчей Лиги чемпионов. И в этой связи Луческу придется поломать голову и над приоритетами, и над стартовым составом. Да и кадровый ресурс у румынского тренера сейчас не бездонный. Так что у гостей есть шанс использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Ну, или как минимум упереться, поставив «автобус» в своей штрафной с надеждой на контратаки.    

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Де Пена, Буяльский, Супряга

«Александрия»: Панькив, Дубра, Мельник, Бабогло, Пашаев, Гречишкин, Мишенко, Бондаренко, Третьяков, Довгий, Ситало.   

 

24 октября, суббота

«Динамо» — «Александрия»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ЖенькаФани
    online
      ЖенькаФани, 23.10.2020 17:48
    -2
    Да не долго музыка играла пацаны ,9 тур скоро наверно последние деньки мы на первом месте,надо признать нам привычней второе и третье место в упл ,это место наше родное
    Ссылка
    JV
      JV, 23.10.2020 17:38
    -2
    J0e777, 23.10.2020 17:27
    Удачи тебе в поиске работы в немытом ордло
    Ты думаешь оно от хорошей жизни со всех своих аккаунтов срет сутками напролет почти везде?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.10.2020 17:27
    0
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 17:08
    Удачи Александрии с кипрским автобусом.
    Удачи тебе в поиске работы в немытом ордло
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 17:08
    -3
    Удачи Александрии с кипрским автобусом.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.10.2020 17:27
    0
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 17:08
    Удачи Александрии с кипрским автобусом.
    Удачи тебе в поиске работы в немытом ордло
    Ссылка
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