Динамо Киев

В субботу, 24 октября, на «Олимпийском» состоится один из центральных матчей седьмого тура УПЛ: в гости к «Динамо» пожалует «Александрия».

Команда Луческу набрала неплохой ход в чемпионате и делит первое место с «Ворсклой». В минувшем туре «бело-синие» без «шума и пыли» одолели на выезде «Рух». Однако среди недели киевляне провели еще один поединок – более изнурительный и интенсивный – в стартовом туре группового этапа ЛЧ против «Ювентуса». Увы, та игра дивидендов вице-чемпиону Украины не принесла – поражение 0:2.

Учитывая, что уже в ближайшую среду киевлянам предстоит снова сыграть в чемпионской Лиге, Мирча Луческу наверняка в игре с александрийцами немного перетасует состав.

Из кадровых потерь у киевской команде все те же знакомые лица: Бурда и Тымчик.

«Александрия», занимающая на данный момент восьмое место в чемпионате, в прошлом туре провела яркий, но очень сложный матч против земляков из «Ингульца», добыв победу 4:3, причем по ходу матча александрийцы вели в четыре мяча. Тот поединок мог вообще не состояться, так как накануне игры в «Александрии» была вспышка коронавируса – сразу 27 человек (футболисты и сотрудники клуба) сдали позитивные тесты на COVID-19. Однако к матчу против «Динамо» практически все заболевшие вернулись в строй.

Тем не менее, гости не смогут задействовать в Киеве свой боевой состав. Хотя бы по той причине, что матч вынуждены пропустить ведущие полузащитники Лучкевич и Банада: у обоих дисквалификации. Также под вопросом участие в матче Ковальца.

Несмотря на статус «колючей» и неудобной команды, «Александрия» на выезде редко доставляет динамовцам настоящие проблемы. В рамках УПЛ в киевских матчах между этими соперниками александрийцы сумели добыть лишь одну ничью, остальные матчи заканчивались неизменными победами киевлян. Более того, самое крупное поражение «Александрии» в чемпионатах Украины тоже приходится именно на матч против «столичных» - 0:6.

Однако говорить о том, что в субботу на «Олимпийском» хозяева одержат легкую победу, вряд ли уместно. Все-таки нужно учитывать сложнейший турнирный график киевлян, ведь этот поединок будет для хозяев, словно прослойка сыра в гамбургере: между двух матчей Лиги чемпионов. И в этой связи Луческу придется поломать голову и над приоритетами, и над стартовым составом. Да и кадровый ресурс у румынского тренера сейчас не бездонный. Так что у гостей есть шанс использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Ну, или как минимум упереться, поставив «автобус» в своей штрафной с надеждой на контратаки.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Де Пена, Буяльский, Супряга

«Александрия»: Панькив, Дубра, Мельник, Бабогло, Пашаев, Гречишкин, Мишенко, Бондаренко, Третьяков, Довгий, Ситало.

24 октября, суббота