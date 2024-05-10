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Англия
10 мая 2024, 05:38 | Обновлено 10 мая 2024, 05:46
67
0

Артета отреагировал на продления контракта Жоржиньо

Тренер «Арсенала» рад, что опытный итальянец останется в его команде

10 мая 2024, 05:38 | Обновлено 10 мая 2024, 05:46
67
0
Артета отреагировал на продления контракта Жоржиньо
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании нового контракта с опытным итальянским хавбеком Жоржиньо.

«Мы рады, что он продолжил с нами сотрудничество. Он важная часть нашей команды, Жоржиньо – пример для молодого поколения с великолепными лидерскими способностями и уникальным стилем игры.

Мы очень рады, что Жоржиньо и его семья продолжили это путешествие вместе с нами», – сказал Артета.

«Канониры» купили полузащитника в лондонского «Челси» в январе 2023 года. Он обошелся им в 11.3 млн евро. В этом сезоне АПЛ Жоржиньо отыграл 23 матча, в которых отдал 2 результативные передачи. Также на счету футболиста 1 гол в 9 матчах Лиги чемпионов. Портал transfermarkt оценивает 32-летнего итальянца в 15 млн евро.

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Микель Артета продление контракта Арсенал Лондон Жоржиньо
Руслан Травкин Источник: ФК Арсенал Лондон
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