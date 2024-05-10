Артета отреагировал на продления контракта Жоржиньо

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании нового контракта с опытным итальянским хавбеком Жоржиньо.

«Мы рады, что он продолжил с нами сотрудничество. Он важная часть нашей команды, Жоржиньо – пример для молодого поколения с великолепными лидерскими способностями и уникальным стилем игры.

Мы очень рады, что Жоржиньо и его семья продолжили это путешествие вместе с нами», – сказал Артета.

«Канониры» купили полузащитника в лондонского «Челси» в январе 2023 года. Он обошелся им в 11.3 млн евро. В этом сезоне АПЛ Жоржиньо отыграл 23 матча, в которых отдал 2 результативные передачи. Также на счету футболиста 1 гол в 9 матчах Лиги чемпионов. Портал transfermarkt оценивает 32-летнего итальянца в 15 млн евро.