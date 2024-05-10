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10 мая 2024, 05:43 | Обновлено 10 мая 2024, 05:53
58
0

Определены три полуфиналиста чемпионата Европы WU-17

Англия, Франция, Испания досрочно вышли в плей-офф

10 мая 2024, 05:43 | Обновлено 10 мая 2024, 05:53
58
0
Определены три полуфиналиста чемпионата Европы WU-17
УЕФА

В шведских городах Мальме и Лунд проходит финальная часть чемпионата Европы по футболу WU-17 (среди женских команд в категории до 17 лет).

8 сборных команд поделенные на 2 группы, сыграли матчи второго тура. Ниже приведены их результаты.

По их итогам уже определено три полуфиналиста турнира – ими стали Англия, Франция, Испания. Последнюю 4-ю путевку в плей-офф разыграют в матче 3-го тура команды Португалии и Польши.

Чемпионат Европы по футболу WU-17

5–18 мая, Мальме, Лунд (Швеция)

1-й тур

  • 05.05. 14:00. Англия U17 – Норвегия U17 – 3:0
  • 05.05. 16:30. Швеция U17 – Франция U17 – 2:3
  • 06.05. 16:30. Польша U17 – Бельгия U17 – 1:0
  • 06.05. 19:30. Испания U17 – Португалия U17 – 3:0

2-й тур

  • 08.05. 16:30. Норвегия U17 – Франция U17 – 0:8
  • 08.05. 19:30. Швеция U17 – Англия U17 – 1:5
  • 09.05. 14:00. Бельгия U17 – Португалия U17 – 0:1
  • 09.05. 16:30. Испания U17 – Польша U17 – 1:0

Турнирная таблица

3-й тур

  • 11.05. 16:30. Норвегия U17 – Швеция U17
  • 11.05. 16:30. Франция U17 – Англия U17
  • 12.05. 16:30. Бельгия U17 – Испания U17
  • 12.05. 16:30. Португалия U17 – Польша U17
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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